Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma – “Con i nuovi progetti in gran parte gia’ pronti, quindi da mettere a gara per l’avvio dei lavori, la rete ciclabile del VII Municipio passera’ da 6 a 36 km, compreso il prolungamento del tratto in lavorazione sulla Tuscolana, da una parte verso Arco di Travertino (dove verra’ rifatta tutta la sezione stradale), e dall’altra oltre il GRA fino a ramificarsi nel tessuto della Romanina. E’ quanto e’ stato comunicato nella commissione mobilita’ di ieri, in sopralluogo proprio sulla ciclabile Tuscolana, per verificare le opere di completamento, e ilda parte della Polizia Locale”. Lo fa sapere il presidente della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro, sulla sua pagina Facebook. “‘La strada si e’ ristretta, prima c’erano 3 corsie e ora per colpa vostra le persone ...

romadailynews : Calabrese: a presidio di nuove ciclabili #Vigili in bici: #Roma – “Con i nuovi progetti in… -