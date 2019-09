Brexit Non ci saranno elezioni ad ottobre | il Parlamento vuole il rinvio

Brexit - sondaggi favorevoli a Johnson che non rinuncia all’uscita entro ottobre : Il primo ministro ha subito cocenti sconfitte in parlamento e perde pezzi ma guadagna consenso elettorale. Almeno secondo i sondaggi di YouGov che danno vincenti i Conservatori con 14 punti di vantaggio sul Labour

Cos’è la Brexit - se non il grande romanzo di una guerra civile? : (foto: TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images) A seguire i recenti colpi di scena della politica britannica, c’è da pensare che ancora per molto tempo gli effetti tragici e grotteschi della Brexit peseranno anche sui libri che (non solo gli inglesi) leggeranno nei prossimi anni. Non è forse Boris Johnson una figura tragica e grottesca degna ad esempio di uno degli strampalati romanzi surreali di Max Porter (penso al recente Lenny, ancora inedito da noi, ...

La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un

Brexit - Boris Johnson scricchiola : non ha più la maggioranza in Parlamento : L'esperienza di Boris Johnson come primo ministro del Regno Unito rischia di giungere al capolinea. Come annunciato dal leader dei LibDem Jo Swinson, l'ex sottosegretario Philip Lee, a causa della sua contrarietà alla Brexit, ha abbandonato l'ultimo seggio della Casa dei Comuni che teneva in piedi l

Brexit e Conte 2 - governare a colpi di protocollo non funzionerà ancora a lungo : Nelle ultime due settimane il Regno Unito e l’Italia ci hanno ricordato quanto sia difficile far funzionare la democrazia nell’era digitale e globalizzata. Tra la cacofonia di notizie e smentite, che stampa e politici ci hanno rovesciato addosso ad agosto, ogni schieramento ha potuto raccoglie consensi, infiammare gli animi e persino far riversare nelle strade i cittadini. L’evento più preoccupante non è stato però la forza della propaganda ...

Brexit - la corsa dei Labour per la sfiducia a Johnson : “I numeri ci sono”. Ma Boris non si dimetterebbe : Neanche una settimana di tempo per sfiduciare il primo ministro. La sospensione di 5 settimane del Parlamento britannico, chiesta ed ottenuta da Boris Johnson, ha scatenato l’opposizione laburista e liberale che ora è determinata a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del leader conservatore. I tempi sono risicatissimi. Le Camere torneranno a riunirsi il 3 settembre e chiuderanno nuovamente il 9, solo 6 giorni durante i quali ...

Il Regno Unito non ha ancora un piano post-Brexit sull’immigrazione. Tre considerazioni : La questione del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord ha riacceso i riflettori sulla Brexit. Il tour europeo di Johnson della scorsa settimana, prima da Angela Merkel, poi da Emmanuel Macron, e infine al G7 di Biarritz, ne è la prova. Dopo il cambio di guardia a Downing Street, quindi, il lungo e ormai quasi triennale braccio di ferro tra capitali ritorna sui termini dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Nonostante la scadenza ...

Il governo britannico sta preparando un piano per sospendere il parlamento in modo che non possa interferire con Brexit - dice l’Observer : Alcune email scambiate da consiglieri del governo britannico di Boris Johnson e viste dal domenicale Observer mostrano che il governo ha chiesto pareri legali sulla fattibilità di un piano per sospendere i lavori parlamentari per cinque settimane, in modo da impedire al

Brexit - Londra : “Non metteremo controlli in Irlanda - ma no a backstop” : Londra, 20 ago. (AdnKronos) – “Noi siamo profondamente impegnati per la pace, prosperità e sicurezza in Irlanda del Nord e non saranno mai, e siamo stati chiari su questo, istituiti infrastrutture o controlli sul confine”. Così un portavoce di Downing Street replica alla risposta data dal presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, alla lettera inviata da Boris Johnson in cui si chiede di togliere il backstop ...

Brexit - Johnson non vuole pagare i 39 miliardi del divorzio - ma sarà un boomerang : Il neo-premier britannico minaccia di congelare il «Brexit bill», la somma dovuta da Londra alla Ue in caso di separazione. Tecnicamente è possibile. Ma la scelta rischia di ritorcersi contro più il Regno Unito che la Ue

Johnson - tendo mano all’Ue ma backstop è morto. Bruxelles lo gela - accordo Brexit Non si tocca : Boris Johnson e' "pronto a tendere la mano" all'Ue e a fare "migliaia di miglia di sforzi supplementari" per raggiungere un nuovo accordo sulla Brexit. Ma ribadisce che l'intesa raggiunta da Bruxelles con Theresa May "e' morta" e che il vincolo del backstop sul confine irlandese "non e' buono" e deve sparire. A queste condizioni - aggiunge alla Bbc il neopremier, in visita in Scozia - "ci sono tutte le chance di poter avere un deal". Johnson ...

Johnson : elezioni? Non prima di Brexit : 0.01 Il neo-premier britannico Boris Johnson ha detto di escludere "assolutamente" l'eventualità di elezioni anticipate, almeno fino a che la Brexit non verrà attuata. Johnson, in visita a Birmingham, ha detto: "Il popolo britannico ha votato nel 2015, nel 2016 e nel 2017, quel che vuole ora è che il suo mandato sia onorato, che il Paese esca dall'Ue il 31 ottobre. Non vuole un altro evento elettorale, non vuole un altro referendum, non vuole ...