Brexit | Johnson lavora a un nuovo accordo sulle frontiere irlandesi

Brexit - nuova sconfitta per Johnson. Comuni boccia mozione elezioni anticipate : Il premier Boris Johnson si appresta a subire una nuova sconfitta parlamentare. La sua mozione per chiedere le elezioni anticipate il 15 ottobre verrà quasi sicuramente respinta. Per ottenere la fine anticipata della legislatura, Johnson ha bisogno di una maggioranza dei due terzi dei deputati, impossibile senza il concorso delle opposizioni, che hanno già annunciato il voto contrario. Il voto anticipato è l'ultima arma della quale in teoria ...

Brexit - la regina ha firmato : è in vigore la legge anti-no deal. Lascia Bercow - lo speaker dei Comuni : “La linea di Johnson è distruttiva” : La legge che punta a evitare al Regno Unito un’uscita senza accordo dall’Ue è in vigore. Approvato in Parlamento la scorsa settimana, il testo promossa dal fronte contrario alla linea di Boris Johnson sulla Brexit è stato firmato oggi dalla regina Elisabetta e ha completato così il suo iter. Il provvedimento mira a imporre al primo ministro la richiesta di un rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Ue oltre il 31 ottobre in caso di ...

Brexit - sondaggi favorevoli a Johnson che non rinuncia all’uscita entro ottobre : Il primo ministro ha subito cocenti sconfitte in parlamento e perde pezzi ma guadagna consenso elettorale. Almeno secondo i sondaggi di YouGov che danno vincenti i Conservatori con 14 punti di vantaggio sul Labour

Brexit - si dimette la ministra del Lavoro Amber Rudd : “Da Johnson atti di vandalismo politico” : Amber Rudd, ministra del Lavoro del Regno Unito, si è dimessa dal governo e dal Partito conservatore, mettendo in ulteriore difficoltà il premier Boris Johnson, contestato dall’opposizione e nel suo stesso partito sul tema della Brexit. Nella lettera di dimissioni Rudd, citata dalla Bbc online, ha affermato di non ritenere più che “il principale obiettivo” di Johnson sia lasciare la Ue con un accordo e ha definito l’espulsione di 21 ...

CAOS Brexit/ Anzi - "Bremain" : cosa viene dopo la sconfitta di Johnson? : Gli ultimi eventi a Westminster rimandano per l'ennesima volta l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, BREXIT,. La partita resta complicata

Johnson pronto a dimettersi : vuole prendere tempo per fare scattare la Brexit : La legge anti no deal lunedì dovrebbe entrare in vigore a tutti gli effetti ricevendo il Royal Assent. Ma Boris

Ennesimo schiaffo a Johnson - i Lord votano per il rinvio della Brexit : La Camera dei Lord ha approvato il progetto di legge contro la Brexit con un no-deal. Si tratta di un Ennesimo schiaffo alla politica del premier conservatore, Boris Johnson, che aveva dichiarato che il 31 ottobre la Gran Bretagna avrebbe lasciato l’Ue con o senza accordo.Il progetto di legge presentato dal laburista Hilary Benn e sostenuto dalle opposizioni e da una ventina di deputati conservatori ribelli, punta a scongiurare il rischio ...

Brexit - BORIS JOHNSON CONTRO NUOVO RINVIO/ 'Meglio morto in un fosso' : BREXIT, BORIS JOHNSON sconfitto: si attende la mossa a sorpresa del Premier. Il primo ministro potrebbe dimettersi per andare alle elezioni?

Johnson ribadisce : elezioni e Brexit : 21.58 "Preferisco morire in un fosso che andare a chiedere a Bruxelles un'altra proroga" per la Brexit. Lo ha detto il premier britannico Johnson, rispondendo a una giornalista. Aveva in precedenza ribadito che il Regno Unito "deve lasciare la Ue il 31 ottobre". Dopo le sconfitte subite in questi giorni in Parlamento, ha confermato di voler riprovare con il voto anticipato. "Se le persone pensano veramente che dobbiamo rimanere nella Ue oltre ...

Brexit - anche il fratello scarica Boris Johnson : Jo si dimette da parlamentare e sottosegretario : Altra tegola per Boris Johnson: il fratello minore, Jo, ha annunciato le sue dimissioni da parlamentare del partito Conservatore e da sottosegretario allo Sviluppo economico. Jo si è detto "combattuto tra la lealtà alla famiglia e l'interesse nazionale". Optando, alla fine, proprio per quest'ultimo.Continua a leggere