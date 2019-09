Brescia, tratta nigeriane: tre arresti

Tre nigeriani ritenuti responsabili dei reati didi esseri umani e sfruttamento della prostituzione sono stati arrestati dalla Polizia, a seguito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimanfia (Dda) della procura di. Gli investigatori hanno individuato in provincia dii terminali con base in Libia e Nigeria che facevano entrare donne nel territorio nazionale per poi avviarle alla prostituzione. Le vittime venivano trasferite dalla Nigeria alla Libia e poi portate in Italia.(Di martedì 10 settembre 2019)