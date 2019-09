Brescia | tratta esseri umani | arrestate tre persone

Brescia - tratta nigeriane : tre arresti : 12.16 Tre nigeriani ritenuti responsabili dei reati di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione sono stati arrestati dalla Polizia, a seguito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimanfia (Dda) della procura di Brescia. Gli investigatori hanno individuato in provincia di Brescia i terminali con base in Libia e Nigeria che facevano entrare donne nel territorio nazionale per poi avviarle alla prostituzione. Le ...

Brescia : riti magici - tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione - arrestati tre nigeriani : riti magici, chiamati "juju", intimidazioni continue, violenze fisiche e psicologiche. Poi, ancora, la minaccia di colpire i familiari in patria, con l'intento di soggiogare le vittime, costrette a versare ai loro aguzzini somme variabili tra i 20 e i 30mila euro, quale riscatto per togliersi dalla strada. La polizia di Brescia, nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della città lombarda, ha arrestato tre ...

Calciomercato - poche ore al gong : tutte le trattative in diretta live - Romulo al Brescia - torna Okaka : Calciomercato – Ultimo giorno di Calciomercato. Alle 22 si chiuderanno le porte della sessione estiva di trattative. Tante le squadre ancora attive. La Juventus cerca un difensore centrale, il Milan potrebbe regalare ancora qualche colpo, la Roma è tra le più attive. A tenere banco fino agli ultimi minuti sarà, però, la questione Icardi. L’argentino dell’Inter pare destinato al Psg. Le parti sono al lavoro e cercheranno ...

Calciomercato - le trattative : il Parma attivissimo così come il Lecce - mosse in difesa di Brescia e Lazio : Non solo le big del campionato di Serie A, sul Calciomercato si muovono anche le piccole e medie squadre. Il mercato della Fiorentina non è ancora decollato, l’obiettivo numero uno per l’attacco porta a De Paul ma la trattativa è difficili, la richiesta infatti dei bianconeri di 40 milioni è inavvicinabile per i viola. Continua la trattativa con il Sassuolo per Lirola, la trattativa anche in questo caso non è facile e si sta ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Fekir per il Napoli - Brescia e Bologna cercano rinforzi : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai. Arrivano indiscrezioni importanti anche in questa domenica. In particolare sono le squadre di Serie A ad essere molto attive, come sottolineano “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello Sport- Stadio”. Il Napoli sta trovando parecchie difficoltà per arrivare a James Rodriguez. Si è parlato dell’alternativa Pépé che costa tanto. Ecco spuntare un nome ...