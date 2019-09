Bologna | Medel in conferenza stampa | il modulo | le parole di Pulgar e l’amico Palacio

Bologna-Spal - le formazioni ufficiali : subito in campo Medel : Bologna-Spal, formazioni ufficiali – Un’ora circa al fischio d’inizio della sfida tra rossoblu e biancazzurri. Prima di Mihajlovic in campo davanti al proprio pubblico dopo aver terminato il ciclo di cure per la leucemia. Il Bologna cerca la vittoria in seguito al pari di Verona al debutto. Di fronte una Spal arrabbiata per aver perso in maniera rocambolesca all’esordio in casa contro l’Atalanta: dopo un ...

Bologna - la divertente presentazione di Medel : il Pitbull e il barboncino [VIDEO] : Gary Medel è un calciatore noto per la sua grinta, la sua “cattiveria” agonistica e per questo è detto il Pitbull. Il neo-acquisto del Bologna è stato presentato con un divertente video che sta facendo il giro del web. La clip parte con una musica tranquilla, quasi distensiva e si intravede un barboncino. Man mano che l’inquadratura si sposta la musica diventa frenetica e intensa. Ecco spuntare Medel, che guarda il ...

Bologna-Spal - De Leo in conferenza : il ritorno di Mihajlovic e l’arrivo di Medel : Dopo il pari alla prima giornata in casa dell’Hellas Verona, il Bologna ospita domani sera la Spal nell’anticipo della seconda giornata. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa il collaboratore di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo: “Il mister è tornato molto presente e molto combattivo. È il nostro condottiero, ci siamo ritrovati anche nella nostra struttura di lavoro. Era molto concentrato sugli ...

Bologna - ufficiale : Gary Medel è un nuovo calciatore rossoblu : “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Besiktas Jimnastik Kulübü il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Gary Medel a titolo definitivo“. Con questa breve nota il Bologna annuncia l’acquisto di Gary Medel, di cui mancava solo l’ufficialità.L'articolo Bologna, ufficiale: Gary Medel è un nuovo calciatore rossoblu sembra essere il primo su CalcioWeb.

Bologna - le prime parole di Medel : “Contento di tornare in Italia. Su Mihajlovic…” : “Sono molto contento di tornare in Italia, penso di fare bene al Bologna. Sono stato in Turchia due anni, è un campionato competitivo di quanto mi aspettassi”. Queste le parole di Gary Medel a Sky Sport, il centrocampista cileno ritorna in Serie A. Accolto all’aeroporto dal club manager Marco Di Vaio, il ‘Pitbull’, ritroverà in rossoblu Palacio, definito “un amico, un grande giocatore oltre che una ...

La Sampdoria si riprende Defrel - il Napoli stringe per Llorente e il Bologna è in pressing su Medel : Domani l' Inter conta di chiudere definitivamente l' affare Sanchez (30 anni) dopo il rallentamento subìto nel fine settimana causa discordanza d' intenti sul pagamento dello stipendio del cileno con il Manchester United. L' ad dei Red Devils, terminate le vacanze, ribadirà ai nerazzurri di poter ar

Calciomercato Bologna - un pitbull per Mihajlovic : vicino Gary Medel : Calciomercato Bologna – Un altro grande colpo per il Bologna. Sabatini e Bigon hanno lavorato sotto traccia per Gary Medel, ex centrocampista dell’Inter. Oggi al Besiktas, Medel è un mediano di grande esperienza e grinta, non a caso detto il pitbull. Dopo la partenza di Pulgar, dunque vicinissimo un altro cileno, perfetto interprete per Mihajlovic, visto che Medel può giocare anche da difensore centrale, come spesso ha fatto ...