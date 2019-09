BMW - Le novità per il Salone di Francoforte 2019 - VIDEO

BMW - Tutte le novità per il Salone di Francoforte 2019 : La BMW ha in programma una nutrita serie di anteprime per il Salone di Francoforte, il primo sotto la guida del nuovo ceo Oliver Zipse. La Casa tedesca presenterà infatti la nuova generazione della X6, la terza serie della Serie 1, la Serie 8 Gran Coupé, la Serie 3 Touring e il restyling della X1. Verrà infine nuovamente mostrata in pubblico la BMW Vision M Next. Terza generazione per la X6. La X6 rappresenta una delle ...