BMW Concept 4 - Sarà così la prossima Serie 4

Fonte : quattroruote

(Di martedì 10 settembre 2019) Si chiama semplicemente4 ed è la sorpresa che BMW aveva i serbo per il Salone di Francoforte. Il prototipo anticipa le forme della4, attesa sul mercato dopo l'introduzione della3 totalmente rinnovata. Nessun dato tecnico è stato rivelato: la4 è un prototipo di stile puro e neanche gli interni sono stati per il momento svelati. Il doppio rene gigante è un omaggio alla 328 del 1936. Come ormai tradizione la4 sfoggerà un design specifico, ispirato alla berlina ma dotato di elementi e stilemi propri. La4 mette in risalto questi aspetti e si distingue in maniera netta rispetto al passato, sfruttando anche la tinta Forbidden Red con riflessi neri per dare particolare risalto alle forme. Nel frontale troviamo infatti gruppi ottici molto sottili con il classico doppio faro stilizzato privi di vetro frontale e un doppio rene che si sviluppa ...

