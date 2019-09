Bitter Sweet Anticipazioni 11 settembre 2019 | Nazli e Ferit in tribunale mentre Hakan

Bitter Sweet : Ozge e Can solo colleghi. Ecco i rispettivi partner nella vita reale… : Affiatati come una vera coppia, deludono però i fan che speravano di vederli insieme anche nella vita.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 11 settembre 2019 : anticipazioni puntata 75 e 76 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda mercoledì 11 settembre 2019 su Canale 5: Nazli chiede il divorzio a Ferit, non potendo fare altrimenti, ma decide di non rivelare a Ferit il vero motivo della sua decisione. Nel frattempo Hakan ricatta anche la madre di Ferit… Nazli scopre che Pelin è d’accordo con Hakan e così Ferit decide che non lavorerà più insieme a lui alla Pusula Holding. Alla ...

Bitter Sweet - episodio di mercoledì 11 settembre : Onder minaccia anche Leman : La puntata di mercoledì 11 settembre di Bitter Sweet sarà particolarmente movimentata. Nazli sarà sempre più decisa a chiedere il divorzio da Ferit per salvare sua sorella Asuman perché il perfido Hakan l'ha minacciata, dicendole che se non lascerà immediatamente suo marito manderà sua sorella in galera. Proprio per tale ragione, alla giovane cuoca non resterà altro che assecondare la sua richiesta. Onder, intanto, non demorderà e incomincerà a ...

Bitter Sweet - anticipazioni : l'Onder pronto a uccidere Nazli - Deniz trova il registratore : La telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta per giungere alle battute finali. La soap opera, nei mesi estivi, è stata molto apprezzata dal pubblico italiano: non a caso è stata campionessa di ascolti su Canale 5, riuscendo a registrare audience veramente alti raggiungendo 2,2 milioni di spettatori in un solo giorno. Le anticipazioni sulle puntate finali rivelano che Nazli Pinar vivrà momenti drammatici per colpa di Hakan ...

Bitter Sweet - spoiler ultime puntate : l'Onder arrestato dopo uno scontro con l'Aslan : La serie tv di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore annuncia un finale col botto dopo aver conquistato i telespettatori con la storia d'amore di Nazli Pinar e Ferit Aslan. Gli spoiler degli appuntamenti di settembre rivelano che le autorità riusciranno a mettere in arrestato Hakan Onder, l'antagonista principale delle vicende ambientate in Turchia. Bitter Sweet: la scoperta di Deniz e Asuman Hakan avrà ciò che si merita. Le anticipazioni di Bitter ...

Bitter Sweet puntata martedì 10 settembre : Ferit viene allontanato dalla moglie : La soap opera turca Bitter Sweet è ormai agli sgoccioli. Il successo riscosso è stato davvero notevole, dal momento che il seguito di telespettatori e di interazioni sul web è esponenziale. Ad ogni modo, dopo la puntata odierna, restano solo altri quattro appuntamenti per scoprire come si evolveranno tutte le situazioni ancora in gioco. Nel corso della puntata di domani, martedì 10 settembre, infatti, si vedrà che Nazli si troverà costretta ad ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Asuman e Deniz si mettono insieme : Lieto finale anche per la piccola Asuman che dopo aver messo più di una volta nei guai sua sorella, sembra aver coronato il suo sogno d'amore con Deniz.

Bitter Sweet spoiler episodi 73 e 74 : la cuoca lascia Ferit - Engin cotto di Manami : La storia d'amore della cuoca e l'affarista si appresta alle battute finali dopo aver segnato ascolti record per tutta l'estate. Le trame di Bitter Sweet sugli episodi 73 e 74 di martedì 10 settembre alle ore 14:45 su Canale 5, rivelano che Nazli Pinar accetterà il ricatto di Hakan, tanto da essere costretta a rifiutare la proposta di nozze del suo amato Ferit Aslan. Engin, invece, scoprirà di essere attratto da Manami. Bitter Sweet: la cuoca ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di martedì 10 settembre 2019 : anticipazioni puntata 73 e 74 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda martedì 10 settembre 2019 su Canale 5: Il piano di Hakan si dimostra efficace e così Nazli deve per forza di cose allontanarsi da Ferit. Ma quest’ultimo non sembra essere intenzionato ad accettare la separazione. Le spiegazioni di Nazli, infatti, non risultano convincenti e Ferit non vuole arrendersi fino a quando non capirà il vero motivo del suo ...

Bitter Sweet Anticipazioni 10 settembre 2019 : Nazli cede al ricatto di Hakan e lascia Ferit : Nazli è costretta a cedere alla richieste di Hakan. Solo così potrà salvare Asuman. La ragazza tenta però il tutto e per tutto e chiede aiuto a Fatos.

Bitter Sweet trama lunedì 9 settembre : Hakan ricatta la Pinar : Questa che va dal 9 al 13 settembre sarà l'ultima settimana in cui su Canale 5 andrà in onda la soap opera Bitter Sweet, poi lascerà il posto al consueto appuntamento con Uomini e Donne. Gli eventi che si verificheranno nel corso di questi giorni saranno, dunque, particolarmente intriganti. Numerose sono le situazioni in sospeso nella soap. Di priorità assoluta sarà, infatti, il cercare di far venire alla luce tutte le malefatte di Hakan in modo ...

Bitter Sweet - anticipazioni : arriva il gran finale : Bitter Sweet - Nazli e Ferit Ultima settimana di programmazione per la telenovela turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: negli episodi in onda questa settimana, la storia d’amore tra Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) giungerà al termine nel migliore dei modi perché i due innamorati, dopo aver “sconfitto” i cattivissimi Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey), scopriranno di essere in attesa del loro ...

Bitter Sweet - anticipazioni : HAKAN minaccia NAZLI con una pistola e… : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la telenovela turca rivelazione dell’estate 2019, è ormai agli sgoccioli e, proprio per tale ragione, è praticamente arrivato il momento in cui il perfido HAKAN Onder (Necip Memili) verrà finalmente assicurato alla giustizia. L’epilogo dell’antagonista di Ferit Aslan (Can Yaman) verrà trasmesso nel corso delle puntate in onda su Canale 5 tra giovedì 12 e venerdì 13 ...

Bitter Sweet verso il gran finale : ultima settimana di programmazione prima del ritorno di Uomini e donne : ultima settimana di programmazione per Bitter Sweet, la serie turca che ha tenuto compagnia al pubblico di Canale5 al posto di Uomini e donne. La commedia romantica si è legata al dramma per un mix perfetto che ha conquistato i fan portando a casa ottimi ascolti per la gioia della rete che ha già confermato che il prossimo anno sarà ancora Can Yaman (il nostro Ferit) il protagonista dei pomeriggi estivi con una nuova serie. Da oggi, 9 ...