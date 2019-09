Bimbo di 4 anni malato di leucemia | la sorellina lo consola | la straziante foto condivisa

Tragedia nel Casertano - Bimbo di 8 anni muore investito da un'auto : Tragedia a Pietravairano, nel Casertano. Un bambino di 8 anni e' morto dopo essere stato investito, ieri sera, da un'auto guidata da una donna

Francesco - il Bimbo morto di otite a 7 anni : curato con camomilla al posto degli antibiotici : Lo scorso giugno i genitori del piccolo Francesco Bonifazi, il bimbo di Cagli (Pesaro Urbino) morto di otite a 7 anni, sono stati condannati. Le motivazioni della sentenza: “La coppia non ha esercitato l'obbligo di protezione nei confronti del figlio”. L’omeopata invitava a curarlo con la camomilla: tachipirina solo in caso di febbre oltre i 43 gradi.Continua a leggere

Cosenza - calcio a Bimbo immigrato di 3 anni/ 'Chiedeva cosa avesse fatto di male' : calcio a bimbo immigrato di 3 anni, choc a Cosenza. Il padre del piccolo: 'Per due giorni non è riuscito a dormire'. Le ultime notizie.

Calcio al Bimbo marocchino di 3 anni - l’aggressore è fratello di un pentito : Ha destato scalpore l’episodio di violenza avvenuto a Cosenza. Al piccolo è stato rifilato un Calcio nello stomaco perché si era avvicinata a una neonata. Il responsabile e la moglie sono stati denunciati, allontanati dalla Calabria e trasferiti in una località protetta

Bimbo di tre anni morto il primo giorno di asilo a Belluno : aveva mal di pancia : «Era entrato con gioia, guardava con occhi stupefatti i compagni, il mondo nuovo. Sorrideva, era felice, aveva voglia di conoscere il mondo». Ventiquattro ore dopo quel ricordo gioioso...

Tirano un calcio a Bimbo nordafricano di 3 anni : denunciati marito e moglie | "Si era avvicinato a nostro figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio.

Bimbo di 8 anni aggredito da un puma - si salva per miracolo : “Gli ho infilato un bastone nell’occhio” : "La sua testa era in bocca a quella del puma..." così Ron Carlson, padre di Pike, ricorda i drammatici momenti dell'attacco, avvenuto fuori dalla loro casa in Colorado. Il bambino ha quasi pienamente recuperato, ma probabilmente avrà bisogno di un altro intervento all'occhio.

Straniero accoltella Bimbo di 10 anni per strada : il piccolo rischia di perdere l'uso del braccio : Il 22enne, affetto da disturbi mentali, si trova ora recluso in una struttura. Operato all'ospedale di Brescia, il bambino potrebbe non recuperare l'uso dell'arto. Non si tratta dell'unica vittima dello Straniero Federico Garau ? Luoghi: Mantova

Dramma a Parma : 37enne muore schiacciato dal furgone del latte - ferito Bimbo di 4 anni : La vittima è stato scaraventato fuori dall'abitacolo del mezzo che guidava ed è stato infine schiacciato e ucciso. Nel terribile schianto sono rimasti feriti anche due minorenni che viaggiavo con l'uomo sul furgone: si tratta di un ragazzo di 17 anni e un bambino di 4 anni, entrambi portati in ospedale ma non in pericolo di vita.Continua a leggere

Bari paura in centro - scompare Bimbo di 9 anni - era con la madre a Dok a fare la spesa : Nel primo pomeriggio di oggi è scomparso un bimbo di 9 anni a Bari. Il bimbo era con la madre a fare la spesa al supermercato Dok di via Melo. In pochissimi minuti si sono perse le tracce del piccolo. L’allarme si è subito diffuso e a darlo è stata la madre che ha contattato subito le forze dell’ordine. Il piccolo si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. Sono in corso pattugliamenti delle forze dell’ordine. Il bimbo , ...