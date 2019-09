Audi - Le novità del Salone di Francoforte

Fonte : quattroruote

(Di martedì 10 settembre 2019) La formazione era in parte annunciata: ora è completa e ufficiale. Lporta aldidue anteprime mondiali: la concept AI:Trail e la RS 7 Sportback. A queste fanno da ancelle la e-tron FE06, la monoposto di Formula E che correrà nel campionato 2019-2020, più alcunegià svelate nei mesi scorsi, come la A1 Citycarver, la Q3 Sportback, la RS 6 Avant e i restyling di A4 e Q7. Per i visitatori lappuntamento è sullo stand dei Quattro anelli al padiglione 3 della fiera. Uno sguardo sul futuro. Senza dubbio loggetto più curioso è il prototipo AI:Trail quattro. Unelettrica, comera prevedibile, ma capace di andare oltre la dimensione urbana grazie alla trazione integrale e a un progetto tecnico pensato (anche) per loff-road, caratterizzato da una carrozzeria rialzata e grandi ruote gommate da sterrato. Questa concept non dovrebbe avere immediati risvolti nella ...

