Audi AI | Trail quattro | il fuoristrada coi droni al posto dei fari – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Si chiamaAI:e sembra quasi uno di quei veicoli studiati per esplorare Marte: trattasi di un prototipo 100% elettrico pensato per la guida in, l’ideale per attirare l’attenzione del pubblico del Salone di Francoforte. La cabina passeggeri appare sospesa sul pianale, è ispirata a quella degli elicotteri e pensata per ottimizzare la visuale del pilota quando si lascia il nastro d’asfalto per avventurarsi in off-road. Lungo 4,15 metri, il mezzo è spinto damotori elettrici e vanta la trazione integrale: la potenza complessiva è di 435 Cv, con un valore di coppia motrice di 1.000 Nm. Le batterie forniscono un’autonomia che oscilla fra 400 e 500 km omologati Wltp. L’assetto rialzato sfrutta cerchi da 22″, gommati con pneumatici off-road da 33,5″, gli stessi che garantiscono un’altezza da terra minima di 34 cm e una capacità di guado ...

