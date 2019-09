Atletica | l’Europa vince il Match contro gli USA | Desalu secondo sui 200 | Crippa terzo

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) L’Europa ha vinto The, la prima edizione del confronto tra il Vecchio Continente e gli USA che si sono dati battaglia nelle discipline dell’leggera. Allo Stadio Dinamo di Minsk (Bielorussia) il team blu-stellato si è imposto con 724,5 puntii 601,5 della compagine d’oltreoceano: le due formazioni erano divise da appena 27 lunghezze al termine della giornata di ieri ma questa sera l’Europa ha messo la freccia e ha trionfato con ampio margine. L’Italia ha contribuito al successo con quattro azzurri. Faustoha corso i 200 metri in 20.66, non è partito in maniera brillante ma la sua fase lanciata è stata incoraggiante ed è così riuscito a chiudere alposto alle spalle del turco Ramil Guliyev (20.16 per il Campione del Mondo) e davanti agli americani King (20.82), Trimble (20.88) e McClain (20.98). Yemanha battagliato ...

