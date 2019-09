Atalanta | l’allenatore Gasperini cittadino onorario in lacrime | “Il regalo più bello di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) L’allenatore dell’, Gian Piero, è stato nominatodella città di Bergamo. “Vogliamo vivere altre emozioni, forse ancora più forti, abbiamo voglia di dare entusiasmo e felicità alla gente, perché in tutta questa storia quello che ci ha più emozionato è stata la felicità negli occhi dei tifosi. Per me non è un premio, ma ilpiùdella mia vita” ha detto il tecnico, che ha interrotto più volte il discorso per via dell’emozione. “Con la cittadinanza onoraria vogliamo riconoscergli la nostra gratitudine per tutto quello che ha fatto” è stato il commento del sindaco, Giorgio Gori. L'articolo, l’allenatorein: “Ilpiùdi sempre” proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkySport : ?? L'allenatore si commuove #SkySport #Atalanta #Bergamo #Gasperini - UgoBaroni : RT @SkySport: ?? L'allenatore si commuove #SkySport #Atalanta #Bergamo #Gasperini - GruwFrequency : RT @SkySport: ?? L'allenatore si commuove #SkySport #Atalanta #Bergamo #Gasperini -