Astronomia | una galassia nana protagonista del nuovo scatto realizzato da Hubble

Astronomia : una stella vicina alla sua fine nell’obiettivo di Hubble : Una luce brillante racchiusa in una leggiadra nube lilla che emerge dallo sfondo scuro dello spazio: così si è presentata alla fotocamera di Hubble la nebulosa planetaria Ngc 5307, scoperta da John Herschel nel 1836 e situata a oltre 10mila anni luce dalla Terra, nella costellazione meridionale del Centauro. Il quadro è solo apparentemente idilliaco: l’infaticabile fotografo spaziale – spiega Global Science – ha ripreso un oggetto ...

Astronomia : ossigeno dalla regolite sulla Luna - un passo verso le future missioni : Un team della Nasa sta progettando un dispositivo in grado di sciogliere la regolite Lunare per trasformarla in ossigeno. Il Gaseous Lunar Oxygen, è stato ideato dalla Regolith Electrolysis (Galore) che ha vinto un premio per lo sviluppo della tecnologia di fusione della regolite. Galore, è stato selezionato all’interno dell’ Early Career Initiative, un progetto Nasa che mira a sostenere i piccoli team formati dai neo assunti dell’agenzia che si ...

Astronomia - gli eventi più importanti di Settembre : dalla Luna del Raccolto al ritorno delle Aurore e della Luce Zodiacale [INFO] : L’arrivo di Settembre segna il cambio tra le stagioni, passando dall’estate all’autunno. Questo non porterà solo un cambiamento nelle condizioni meteo, ma anche il ritorno di una piramide di Luce nel cielo notturno che è possibile osservare intorno al momento dell’equinozio. Ecco allora i 3 eventi astronomici da segnare sul calendario di ogni appassionato di osservazioni celesti nel mese di Settembre. 13-14 Settembre: Luna del Raccolto Venerdì ...

Astronomia : una pausa caffè in stile La Silla : Grazie alle condizioni buie e limpide dell’osservatorio La Silla dell’ESO in Cile, catturare immagini straordinarie della Via Lattea è relativamente comune per i fotografi in visita. Tuttavia, nonostante le condizioni favorevoli, produrre immagini belle e dettagliate come questa non è facile – come ha scoperto l’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek quando ha scattato questa insolita fotografia dell’edificio ...

Astronomia - spettacolo nel weekend : la Luna passerà tra Giove e Saturno - visibile anche la supergigante rossa Antares [INFO] : Le sere del 9, 10 e 11 agosto saranno imperdibili per tutti gli appassionati di osservazioni celesti. Guardando fuori, infatti, avremo la possibilità di osservare la Luna accompagnata nel cielo da due importanti corpi celesti. Infatti, se la luce della Luna ostacolerà le osservazioni delle stelle cadenti dello sciame meteorico delle Perseidi durante il picco nella notte tra 12 e 13 agosto, i pianeti Giove e Saturno saranno un bel premio di ...

Astronomia : una VISTA cosmica dall’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile : Il telescopio in questa immagine dell’ESO è appropriatamente chiamato VISTA, abbreviazione di Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy. Il telescopio si trova presso l’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile, dove l’altitudine e il clima arido creano cieli senza nuvole e condizioni di osservazione eccellenti. Fenomeni diversi nell’universo producono diversi tipi di luce, solo una piccola parte della quale è visibile ...

Astronomia - Luna : Sardegna protagonista con il “Moon Mapping” : La ricercatrice del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari Maria Teresa Melis sta partecipando alla 39ª Conferenza IGARSS (International Geoscience and Remote Sensing Symposium), che raduna a Yokohama in Giappone da tutto il mondo una vasta comunità di ricercatori impegnati nei campi delle tecnologie spaziali e delle applicazioni sui temi dell’osservazione della Terra e del sistema solare. La dott.ssa ...

Astronomia - gli eventi più importanti di Agosto 2019 : l’allineamento della Luna con Giove e Saturno prima delle stelle cadenti e del ritorno di Orione [INFO] : Agosto è ormai alle porte e con il nuovo mese, arriva un evento che gli appassionati di osservazioni celesti hanno segnato sul calendario già da tempo, ossia uno degli sciami meteorici più belli di tutto l’anno. Ma Agosto non porterà solo questo. Ecco, allora, i 3 eventi astronomici più importanti da non perdere ad Agosto. 9-11 Agosto: La Luna si allinea con Giove e Saturno Il secondo weekend di Agosto offrirà la grande opportunità di puntare un ...

Astronomia : viaggio su Cerere - alle radici dell’Ahuna Mons con Dawn : La sua altezza supera i 4000 mila metri ed ha una base di 20 chilometri di diametro: queste misure, simili a quelle del Monte Bianco, caratterizzano l’Ahuna Mons, il rilievo più alto presente su Cerere, pianeta nano della Fascia degli Asteroidi. La montagna, che deve il suo nome ad una festa del raccolto presso la popolazione dei Sumi Naga in India, ha suscitato l’interesse della comunità scientifica sin dalle prime osservazioni ed è al centro ...

Astronomia : Ngc4565 - una galassia con aureola : Un ritratto della galassia Ngc4565 è stato realizzato dalla rete internazionale di radiotelescopi Lofar: la scoperta di una sorta “aureola” di onde radio intorno a una galassia potrebbe rivelare di più sulla sua storia evolutiva. Protagonista dello studio, condotto con i dati della rete dei radiotelescopi Lofar, è una galassia a spirale nella costellazione della Chioma di Berenice, situata a 38,8 milioni di anni luce da noi. Grazie ...

Astronomia : una “fioritura” galattica per il telescopio Hubble : Il suo look è decisamente primaverile e il rosa intenso che la caratterizza ricorda la tonalità dei fiori di ciliegio: è questo l’aspetto aggraziato con cui la galassia Ngc 1156, popolata da culle stellari, si è messa in posa per arricchire di un nuovo ritratto la galleria fotografica di Hubble. La galassia, che si trova a circa 25 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione dell’Ariete, è stata classificata come nana irregolare – ...

Astronomia - domani doppio spettacolo celeste : l’Eclissi della Luna del Tuono incontrerà Saturno nel cielo notturno [INFO] : La Luna piena di luglio, rinominata Luna del Tuono, cade il 16 luglio alle 23:38 (ora italiana). Circa 7 minuti prima, la Luna inizierà ad affondare nell’ombra terrestre, producendo l’ultima eclissi Lunare dell’anno. Nel frattempo, Saturno compirà un approccio ravvicinato alla Luna nel cielo notturno. Un’eclissi Lunare si verifica quando la Luna si trova dal lato opposto della Terra rispetto al sole e passa attraverso l’ombra terrestre. Questo ...

Astronomia : a Conversano telescopi e super binocoli per assistere all’eclissi parziale di Luna : Martedì 16 luglio 2019 durante la settimana celebrativa di “APOLLO 50TH” dedicata al 50° anniversario del primo uomo sulla Luna che si svolgerà a Conversano, la Società Astronomica Pugliese, con il patrocinio del Comune di Conversano, metterà a disposizione del pubblico, sulla Torre Maestra del Castello degli Acquaviva d’Aragona, telescopi e super binocoli per assistere all’eclissi parziale di Luna. La Torre Maestra sarà aperta al ...

Astronomia - missione Apollo 11 : il Planetario di Reggio Calabria festeggia i 50 anni dell’uomo sulla Luna : Cade domani, 16 luglio 2019, il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 11, partita la Cape Kennedy verso la Luna. Il lancio avvenne alle 15:32, ora italiana, con a bordo il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo Lunare Edwin ‘Buzz’ Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Due ore, 44 minuti e un’orbita e mezza dopo l’Apollo 11 fu spinto verso la Luna e, dopo 109 ore e 42 minuti dal lancio, Armstrong appoggiò ...