Assunzioni per biologi | biotecnologi e tecnici di laboratorio | posizioni senza scadenza

Assunzioni Ferrovie dello Stato : 4000 posti per diplomati e laureati - scadenza a settembre : Nuove possibilità lavorative arrivano dal gruppo di Ferrovie dello Stato italiane, il quale ha annunciato un piano di Assunzioni per il 2019 che porterà all'ingaggio di ben 4.000 persone per diversi profili. I reclutamenti, in realtà, rientrano nel progetto industriale di Ferrovie dello Stato per il triennio 2019-2023, il quale ha come obiettivo la creazione di oltre 15mila posti di lavoro diretti e ulteriori 120mila con l’indotto nell'arco di ...

Assunzioni Banca Finint e Sella : posizioni aperte nel Nord Italia per diplomati e laureati : Nuove possibilità di lavoro per coloro che aspirano ad entrare all'interno del settore Bancario: ci sono infatti attualmente delle posizioni aperte presso Banca Finint e Banca Sella. Per entrambe le aziende, inoltre, è possibile inviare la propria candidatura spontanea, ovvero non collegata ad una specifica posizione aperta con sistemi di assunzione che prevedono anche l'attivazione di percorsi di formazione e stage. Gli istituti Bancari, ...

In arrivo 1514 Assunzioni per INAIL - Ministero del Lavoro e INL : tutti i dettagli sul concorso : La Commissione per la Riqualificazione della Pubblica Amministrazione (RIPAM) ha indetto un concorso pubblico volto all'assunzione di 1514 risorse che saranno ripartite tra Ministero del Lavoro, INAIL e INL. Tra i requisiti indispensabili per partecipare alle selezioni c'è quello di essere laureati.Continua a leggere

Assunzioni al Ministero del Lavoro : aperte le selezioni per 1514 funzionari : Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un bando di concorso per la selezione di 1514 funzionari da inserire presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inail e dell'ispettorato del Lavoro. Tali posti disponibili saranno così ripartiti:...Continua a leggere

Assunzioni Nike : al via le domande - selezioni aperte per diverse posizioni in tutta Italia : L'azienda sportiva Nike ha lanciato nuove possibilità lavorative in tutta Italia. In particolare la società cerca regolarmente personale da assumere all'interno del proprio team. Le opportunità di lavoro che sono rese disponibili riguardano posizioni aperte nella sede ufficiale, nei negozi Nike Italiani, anche nel caso di nuove aperture. Nel corso dell’anno vengono avviati numerosi colloqui selettivi per gli incaricati alla vendita, non ...

Bando concorso Ministero del lavoro/ 1.514 Assunzioni : i requisiti per partecipare : Bando concorso Ministero del lavoro: 1.514 assunzioni a tempo indeterminato. Ecco tutti i requisiti per partecipare e le modalità di iscrizione

Assunzioni educatori RSA - professionali e operatori ex Aec : posti senza scadenza : InfoJobs ha pubblicato a nome di diverse aziende come Job Just On Business S.p.a., Sanipiù e Prevenzione ed Intervento Roma 81 Società Cooperativa Sociale le nuove opportunità lavorative destinate a ulteriori soggetti qualificati con la mansione di educatore in RSA, educatore professionale e operatore ex Aec, da assegnare presso le proprie organizzazioni sparse sul territorio nazionale. Posizioni Aperte L'agenzia per il lavoro specializzata nel ...

Concorso Campania 2019 : a Settembre il bando per 650 Assunzioni nei Centri per l’Impiego : Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con un post su Facebook ha annunciato la pubblicazione di un nuovo bando di Concorso Campania 2019 già previsto dal Piano per il Lavoro: a Settembre inizierà la procedura di reclutamento di 650 figure a tempo indeterminato nei Centri per l’Impiego regionali. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Prova preselettiva Concorso Regione Campania: istruzioni di svolgimento Concorso ...

Concorsi Puglia - in arrivo 4500 Assunzioni per Infermieri - Oss e Medici : Annunciate sul sito della Regione 4500 nuove assunzioni di Infermieri, Oss e Medici nelle Aziende Sanitarie Locali, anche tramite Concorsi Puglia. In questo articolo riporteremo in sintesi i focus dell’incontro del 6 Agosto per la definizione del programma assunzionale regionale. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorsi Puglia: il piano assunzionale Nell’incontro tenutosi il 6 agosto tra il Presidente della Regione Puglia, Michele ...

La Regione Sicilia sblocca le Assunzioni : concorsi nel Corpo forestale e per laureati : Tra l’atteso bando di concorso del Corpo forestale della Sicilia e per altre numerose figure professionali si sbloccano le assunzioni in Sicilia. La Regione Siciliana assumerà tanti laureati e diplomati in vista dei tanti pensionamenti dovuti a quota 100. Lo ha confermato Nello Musumeci, il presidente della Regione, nel corso di una intervista al quotidiano La Sicilia. «Punteremo solo ad acquisire quelle professionalità che mancano – ha detto ...

Concorso Ministero Ambiente 2019 : pubblicato il bando per 251 Assunzioni : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 9-8-2019 è stata pubblicata la delibera per l’assunzione di 251 unità di personale non dirigenziale, area III e posizione economica F1, a tempo indeterminato tramite Concorso Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In questo articolo vogliamo fornire una panoramica completa del bando in merito a profili richiesti, requisiti di ...

Mondadori : aperte le candidature per Assunzioni come sviluppatore e Front End : É aperta una importante opportunità lavorativa per coloro che aspirano a lavorare all'interno del mondo dell'editoria. Infatti il grande gruppo editoriale Mondadori è alla ricerca di personale da inserire nella propria azienda in vari ambiti. Bisogna sottolineare che la casa editrice Mondadori, fondata nel 1907 da Arnoldo Mondadori, è la maggiore casa editrice italiana e, dunque, coloro che saranno selezionati avranno la fortuna di lavorare in ...

Assunzioni al Ministero dell’Ambiente - concorso per 271 posti a tempo indeterminato : concorso al Ministero dell’Ambiente per 271 posti. Si cercano laureati in biologia, geologia, ingegneria, economia e informatica. Il concorso pubblico per l’assunzione dei 271 funzionari a tempo indeterminato sarà gestito da Ripam. E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 271 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso ...

Assunzioni Banca Bnl - posizioni aperte per senior e giovani senza esperienza : Nuove opportunità di lavoro per coloro che sognano di lavorare nell'ambito del settore Bancario: Assunzioni in arrivo in molteplici regioni d'Italia. La Bnl (Gruppo BNP Paribas) ha aperto delle posizioni per diversi ruoli e figure professionali. Si tratta di posti di lavoro anche per giovani che non hanno mai lavorato in Banca, i quali avranno dunque la possibilità di inserirsi nella prestigiosa realtà, vero e proprio leader a livello europeo ...