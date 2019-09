Assunzioni Ferrovie dello Stato | aperte selezioni per operai e specialisti in tutta Italia

Assunzioni Ferrovie dello Stato : 4000 posti per diplomati e laureati - scadenza a settembre : Nuove possibilità lavorative arrivano dal gruppo di Ferrovie dello Stato italiane, il quale ha annunciato un piano di Assunzioni per il 2019 che porterà all'ingaggio di ben 4.000 persone per diversi profili. I reclutamenti, in realtà, rientrano nel progetto industriale di Ferrovie dello Stato per il triennio 2019-2023, il quale ha come obiettivo la creazione di oltre 15mila posti di lavoro diretti e ulteriori 120mila con l’indotto nell'arco di ...