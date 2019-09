Assassin’s Creed Odyssey | Disponibile il Discovery Tour Antica Grecia

Ubisoft svela Assassin’s Creed : The Rebel Collection - in esclusiva per Nintendo Switch : Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed®: The Rebel Collection sarà disponibile dal 6 dicembre in esclusiva per Nintendo Switch™. Assassin’s Creed®: The Rebel Collection include Assassin’s Creed® IV: Black Flag con tutti i suoi DLC per giocatore singolo e Assassin’s Creed® Rogue. Dal pirata più temuto dei Caraibi al miglior cacciatore di Assassini, i giocatori avranno ...