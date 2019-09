Ascolti TV | Lunedì 9 settembre 2019 Montalbano 21 27% | Temptation 18 16% Vita in

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 10 settembre 2019) Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri,, su Rai1 Il Commissario– La Gita a Tindari in replica ha conquistato 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.07 – la prima puntata diIsland Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share (Buonanotte: 805.000 – 16.35%). Su Rai2 Made in I Ditelo Voi ha interessato 896.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Colombiana ha intrattenuto 1.580.000 spettatori (7.19%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna 1.1143.000 spettatori e il 4.73%. Presa Diretta ha ottenuto 993.000 spettatori pari al 5.06%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.036.000 spettatori con il 6.19% di share. Su La7 Body of Proof ha registrato 503.000 spettatori (2.09%), nel primo episodio, 430.000 spettatori (2.03%), ...

