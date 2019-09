Arriva un’anticipazione del nuovo album di Mika | fuori il brano

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) Sanremo è un'anticipazione deldiatteso per il 4 ottobre, il cui titolo è già stato annunciato in My Name Is Michael Holbrock. Il titolo è in questo caso ingannevole, dal momento che non fa riferimento al Festival che ogni anno si tiene in riviera nel mese di febbraio. Nella nota diffusa dall'artista al momento del rilascio dell', si leggono le motivazioni che l'hanno spinto a scrivere una canzone dedicata alla celebre città ligure. "La canzone è proprio dedicata alla prima città che ho visitato in Italia, è una cartolina della mia infanzia. Parla delle vacanze che facevamo in famiglia, quando eravamo ospiti in Costa Azzurra da una zia che ci faceva un po’ pesare la nostra presenza. Allora mia mamma caricava sulla sua auto tutti noi bambini e le sue amiche e ci portava in gita a Sanremo, che costava meno ed era accogliente per una famiglia bohémien come la ...

