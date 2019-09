Arriva il primo sciame di satelliti con Intelligenza Artificiale : Frascati, 10 set. (AdnKronos) – (di Andreana d’Aquino)- E’ in arrivo il primo sciame di mini satelliti con sistemi di Intelligenza Artificiale a bordo. E’ “già pronto” e sarà lanciato dall’Esa “appena il Vega potrà ripartire” ha annunciato il Direttore Generale dell’Esa, Jan Woerner, che ha assistito all’inaugurazione in Italia della “Phiweek 2019” promossa ...

Matteo Salvini Arriva al Senato - primo schiaffo a Conte : "Oggi parlo agli italiani non a chi mi insulta" : È il giorno di Matteo Salvini al Senato. Il leader della Lega alle 14.30 interverrà a Palazzo Madama per ribadire il no della Lega alla fiducia per il governo di Giuseppe Conte (poi toccherà al premier replicare) e fuori dall'aula, circondato dai giornalisti, il Capitano scalda l'atmosfera: "Non ris

Autunno italiano su Sky Cinema - Arrivano Il Primo Re - Ti Presento Sofia - Il Traditore : Autunno con il Cinema italiano su Sky Cinema tra i titoli Il Primo Re, Ti Presento Sofia, Modalità Aereo, Non ci resta che il crimine, Il Traditore Lunedì 9 settembre Ma Cosa Ci Dice il Cervello ha inaugurato un Autunno (anche se ancora Autunno non è) di grande Cinema italiano su Sky Cinema, tanti titoli in prima tv tra commedie con i protagonisti più amati del nostro Cinema come Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Leonardo Pieraccioni, Christian ...

Basket - Mondiali 2019 : Arrivano le grandi partite! Argentina-Polonia - ma soprattutto - Serbia-Spagna valgono il primo posto nel girone : Nella giornata di oggi (8 settembre) andranno in scena otto partite, quattro di seconda fase e altrettanto del tabellone perdenti. Si completeranno i match che precedono la fase ad eliminazione diretta dei gruppi I e J nel tabellone principale, M ed N nel tabellone delle squadre già eliminate dopo la prima fase. I palazzetti che ospiteranno le sfide saranno Foshan, Guangzhou, Pechino e Wuhan. Nel complesso da oggi in poi l’importanza delle ...

Arriva Etnabook - il Primo Festival del Libro e della Cultura di Catania : È con immenso orgoglio che la direzione organizzativa di Etnabook, Festival del Libro e della Cultura di Catania invita alla conferenza stampa di presentazione del programma della prima edizione della manifestazione Culturale che si svolgerà dal 19 al 21 settembre 2019. L’incontro, a cui sono invitati i giornalisti e i cittadini, si terrà martedì 10 settembre presso il Salone Russo, sede della CGIL Catania, in via Crociferi, 40 alle ore ...

Rating - Arriva il primo successo del governo Conte bis Standard and Poor's : può migliorare il giudizio sull'Italia : Non solo il calo dello spread e il rialzo della Borsa di Milano, la nascita del governo Conte bis porta con sé un'altra ottima notizia economico-finanziaria, soprattutto in vista della Legge di Bilancio e della trattativa con Bruxelles (con l'occhio sempre puntato sul debito... Segui su affaritaliani.it

Meteo : nel primo weekend di settembre grandine e temporali - Arriva l’autunno : Ribaltone autunnale sull'Italia: cambia il Meteo da sabato 31 agosto, per tutto il weekend arriverà il maltempo prima sulle regioni del Nord e poi gradualmente su quelle del Centro Sud, con fenomeni anche violenti, accompagnati da grandine e nubifragi. La situazione non migliorerà all'inizio della nuova settimana: sarà un inizio settembre all'insegna della pioggia.Continua a leggere

Vuelta a España 2019 - Arriva in primo arrivo in salita. Movistar la squadra di riferimento - Aru alla prova della verità : Mercoledì 28 agosto, quinta tappa della Vuelta a España 2019, L’Eliana-Observatorio Astrofisico de Javalambre, 170,7 km, primo arrivo in salita della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica, e primo grande confronto tra i big deputati alla lotta per la classifica generale. Si sapeva già dalla presentazione che questa Vuelta sarebbe stata dura e intensa sin dalle primissime giornate, e proprio domani assisteremo a quello che sarà ...

Emma Bonino - Arriva il primo "vaffa" al nuovo governo : "Non compriamo a scatola chiusa nemmeno con i saldi" : "+Europa non ritiene di poter garantire il sostegno a un governo di cui non conosciamo niente, non compriamo a scatola chiusa, nemmeno durante i saldi. Così ci riserviamo di esprimere un giudizio definitivo quando saranno chiari gli obiettivi e la definizione del governo, a cominciare da Europa, fin

Xylella - il Salento si rialza : Arriva il primo olio da alberi immuni al batterio : Dopo la devastante epidemia che ha messo in ginocchio l'olivicoltura in Salento, cresce la speranza con l'innesto di piante con varietà resistenti

Xylella - Arriva il primo olio dalle olive immunizzate : una speranza per il Made in Italy pugliese : Una speranza per il futuro arriva dal primo olio ottenuto dalle olive raccolte dagli ulivi immunizzati dalla Xylella che ha devastato 21 milioni di piante deturpando il patrimonio paesaggistico e mettendo in ginocchio il settore olivicolo del Salento. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della spremitura delle prime olive ottenute grazie all’innesto di piante malate con varietà resistenti di Leccino che dopo tre anni sono ...

‘Breaking Bad’ - Arriva il film : la data d’uscita e il primo trailer ufficiale : Aaron Paul torna nei panni del protagonista del lungometraggio prosieguo della serie tv diventata un cult

Xylella : domani Arriva il primo olio da ulivi ‘resistenti’ : Al via la prima raccolta delle olive anti Xylella ottenute da piante di ulivo resistenti. Si parte domani, a partire dalle 9,30, in Salento, a Gagliano del Capo. Un appuntamento che inaugura la stagione di raccolta delle olive in tutta Italia dove le prime olive giunte a maturazione sono proprio quelle raccolte dalle piante immunizzate da Xylella grazie all’innesto con varieta’ di ulivo resistenti che oggi dopo tre anni sono tornate ...

PewDiePie diventa il primo content creator "solista" al mondo ad Arrivare a quota 100 milioni di iscritti : Felix "PewDiePie" Kjellberg ha finalmente raggiunto quota 100 milioni di iscritti.Sebbene abbia perso la battaglia per essere il primo canale a raggiungere il traguardo (raggiunto dal canale T-Series), la scorsa notte ha finalmente superato la soglia, diventando il primo content creator solista ad arrivare a questa cifra.Per metterlo in prospettiva, non c'è nessun altro creatore di contenuti come PewDiePie vicino a questo risultato; come ...