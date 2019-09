Apple Watch 5 | iPad e le altre novità mostrate da Apple

Apple - ecco il nuovo Watch 5 - con 18 ore di autonomia : Arriva l'Apple Watch Series 5. Una delle principali novità è l'Always-on Display: l'ora sarà sempre visibile, a prescindere dall'angolazione del dispositivo. Apple Watch Series 5 avrà inoltre 18 ore di autonomia e una bussola. In arrivo anche le versioni sportiva Nike e...

Apple Watch - brevettati i cinturini chi si allacciano da soli : Mancano pochi giorni all’evento Apple in programma per il 10 settembre, durante il quale sono previsti annunci importanti. Ma tra le anticipazioni in voga durante questi ultimi giorni, c’è una notizia pubblicata da Patently Apple che ci svela alcune novità che riguardano i cinturini degli Apple Watch. Dopo quello della fotocamera direttamente sul cinturino dello smartWatch, l’azienda avrebbe depositato recentemente nuovi ...

Assetto completo dei nuovi iPhone 11 - iPad ed Apple Watch Series 5 : le ultime al 4 settembre : Non manca molto al 10 settembre, data di presentazione dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max, che sappiamo divideranno la scena, pur dominandola, insieme ai nuovi iPad ed Apple Watch presso lo Steve Jobs Theatre (ore 19 italiane). Il profilo Twitter 'AppleBeta2019' ha detto già molto a riguardo, avendo condiviso un documento interno, certo del fatto che arrivi direttamente da Cupertino. Come vi avevamo già dettagliato ...

Apple sostituisce gratuitamente lo schermo ad alcuni Watch perché difettosi : alcuni modelli in alluminio di Apple Watch serie 2 e serie 3 potrebbero installare un display difettoso, per questo Apple ha avviato un programma di richiamo ufficiale per la loro sostituzione gratuita. Nel dettaglio, l’azienda ha appurato che, in circostanze molto rare, potrebbe formarsi una crepa lungo il bordo arrotondato dello schermo che potrebbe poi continuare sullo schermo. Apple ha pubblicato anche delle immagini che spiegano ...

Apple Watch - la riparazione dello schermo è gratuita : Fonte: support.Apple.com Dopo la notizia sulla possibilità di ricevere un Watch più recente dopo l’invio in assistenza e della batteria gonfia su alcuni modelli – come riportato da MelaRumors – Apple annuncia l’avvio di un programma di riparazione gratuita degli schermi di Apple Watch di seconda e terza generazione a cui porre attenzione. Infatti, l’azienda ha determinato che – in rare circostanze – il ...

Amazfit GTS lancia la sfida ad Apple Watch : ufficiale lo smartwatch pazzesco di Huami : A poche settimane dall'annuncio di Amazfit GTR, Huami annuncia il nuovo Amazfit GTS, che lancia la sfida ad Apple Watch con un rpezzo pazzesco L'articolo Amazfit GTS lancia la sfida ad Apple Watch: ufficiale lo smartWatch pazzesco di Huami proviene da TuttoAndroid.

Ecco il nuovo smartwatch Amazfit - che sfiderà Apple Watch insieme al Pace 3 : Huami si prepara a lanciare un nuovo smartWatch Amazfit, che punterà molto sulla qualità del display sfidando direttamente Apple Watch Series 4. Ecco la prima immagine diffusa. L'articolo Ecco il nuovo smartWatch Amazfit, che sfiderà Apple Watch insieme al Pace 3 proviene da TuttoAndroid.

Apple Music si integra con Amazon Alexa mentre Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin : Apple Music si integra coi dispositivi Amazon Alexa in Italia e guadagna Shazam Discovery Top 50, intanto Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin. L'articolo Apple Music si integra con Amazon Alexa mentre Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin proviene da TuttoAndroid.

Ecco il nuovo smartwatch Amazfit - che sfiderà Apple Watch puntando forte sul display : Huami si prepara a lanciare un nuovo smartWatch Amazfit, che punterà molto sulla qualità del display sfidando direttamente Apple Watch Series 4. Ecco la prima immagine diffusa. L'articolo Ecco il nuovo smartWatch Amazfit, che sfiderà Apple Watch puntando forte sul display proviene da TuttoAndroid.

Ecco il nuovo smartwatch Amazfit - che sfiderà Apple Watch puntando forte sul display : Huami si prepara a lanciare un nuovo smartWatch Amazfit, che punterà molto sulla qualità del display sfidando direttamente Apple Watch Series 4. Ecco la prima immagine diffusa. L'articolo Ecco il nuovo smartWatch Amazfit, che sfiderà Apple Watch puntando forte sul display proviene da TuttoAndroid.

Come sbloccare il Mac con Apple Watch : L’; Apple Watch non è utile soltanto per monitorare la forma fisica o per utilizzare Apple Pay: se hai un Mac, puoi anche utilizzare la funzione di accesso automatico. La funzione (che richiede almeno macOS Sierra e WatchOS 3 o successivo) ti consente di accoppiare il tuo Watch al tuo Mac; una volta fatto, puoi sbloccare automaticamente il tuo computer semplicemente mettendoti di fronte, senza password. Prima di cominciare Prima di ...