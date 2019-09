Apple presenta i nuovi iPhone 11 | potenza | prestazioni e nuovi servizi

L'iPhone 11 e tutti gli altri modelli presentati da Apple : All'interno dello Steve Jobs Theater, uno dei luoghi più affascinanti di Apple Park a Cupertino, in California, sono state presentate tutte le novità prodotte dalla mela morsicata. Un appuntamento scenico, come nelle migliori tradizioni dell'azienda, ricco di video, ma anche particolarmente tecnico. Quest'anno, per la prima volta, è stata imbastita anche una diretta su YouTube per raggiungere il numero maggiore di ...

Apple presenta l’iPad di settima generazione - in arrivo a partire dal 30 Settembre : Durante l’Apple Special Event tenutosi allo Steve Jobs Theatre, Apple ha annunciato la settima generazione dell’iPad. Il nuovo modello vede lo storico schermo da 9,7″ sostituito da un più ampio display Retina da 10,2″, integra lo Smart Connector che permette di utilizzare a scelta l’apposita SmartKeyboard (tastiera che si integra nella cover) ed offre il supporto all’Apple Pencil, la penna touch del ...

Evento Apple 10 settembre : ecco gli iPhone che saranno presentati : (Foto: @VenyaGeskin1 Twitter) È arrivato il gran giorno dell’Evento Apple del 10 settembre che toglierà i veli da un gran numero di nuovi dispositivi a partire dai tre nuovi componenti della famiglia iPhone 11, molto probabilmente anche da un nuovo iPad, di sicuro da tutti gli aggiornamenti dei sistemi operativi di casa e da qualche chicca ora misteriosa che andremo a scoprire da questa sera ore 19:00 italiane in poi dallo Steve Jobs ...

Che cosa presenta Apple martedì : Secondo le anticipazioni circolate finora, ci saranno tre nuovi iPhone con nomi piuttosto Pro Max, quadratoni e altre cose Plus