Apple | la presentazione dei nuovi iPhone in diretta

La presentazione del nuovo iPhone 2019 di Apple tra poco più di tre settimane : Sono solo indizi e al momento non posso darvela come ufficiale, ma la presentazione del nuovo iPhone 2019 potrebbe avvenire tra poco più di tre settimane. Precisamente il prossimo 10 settembre. Questo almeno l'indizio che ci arriva direttamente dalla recentissima beta 7 di iOS 13, che come sempre contiene delle informazioni tutte da decifrare. Cosa puntualmente avvenuta anche oggi 19 agosto, a distanza di pochi giorni dal nostro ultimo punto ...