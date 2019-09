Antonio Banderas | la ‘trasformazione’ dopo l’infarto | oggi lo ritroviamo così

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2019) Il 26 gennaio 2017è stato operato d’urgenza per l’inserimento di tre stent a seguito di un malore cardiaco. Da allora sono passati più di due anni e tante cose sono cambiate: tanto per cominciare l’attore trascorre la vita con più serenità, dando valore alle piccole cose e scegliendo con cura i ruoli da interpretare sul grande schermo., 59 anni, è tornato a parlare della sua condizione di salute. In occasione della premiere di Panama Papers (dal 18 ottobre su Netflix), l’attore si è confessato di fronte ai microfoni del Festival di Toronto. “mi ha cambiato la vita – ha spiegato– In ospedale, doppio l’inserimento di tre stent, un’anziana infermiera mi ha detto: ‘A breve ti sentirai triste e diventerai più emotivo’. Ho pensato: ‘Figurati se cado in depressione proprio ora che mi sono salvato’. Invece aveva ragione ...

