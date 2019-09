Antanarivo, Francesco in volo per Roma

Concluso il viaggio apostolico in Africa, che ha portato Papain Mozambico, Madagascar e a Mauritius. papaè ripartito per. L'aereo del Pontefice è decollato dall'aeroporto di Antananarivo, in Madagascar, e arriverà all'aeroporto di Ciampino dopo undi 10 ore e 30 minuti circa. L'aereo dovrebbe atterrare intorno alle ore 19.(Di martedì 10 settembre 2019)