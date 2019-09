Anno 1800 si espande con nuovi contenuti

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 10 settembre 2019) Ubisoft annuncia che Botanica, il secondo DLC di™, il nuovo episodio del celebre franchise strategico e gestionale di città, è ora disponibile per Windows PC. Inoltre, tutti i giocatori dipotranche scaricare un aggiornamento gratuito che introduce il ciclo notte/giorno. Botanica porta un nuovo progetto di costruzione culturale nel mondo di. Il giardino botanico è una gioia per gli occhi dei giocatori, che ora potrabbellire le loro fiorenti metropoli con invitanti viali alberati, aiuole fiorite e piante esotiche e meravigliose. Botanica include diversi set di piante provenienti da tutto il mondo che potressere usate nei moduli giardino decorativi, oltre ad altri ornamenti che gli utenti dipotrsfruttare per liberare tutta la propria creatività. In breve, Botanica include più di 21 ...

ProjectXboxIT : Crea il tuo giardino botanico nel secondo DLC di Anno 1800 - MarkG75 : @simondritt 5 miei avi 3 donne e 2 uomini: uno intorno al 1000 Ac, uno all'anno 0, uno al 1000, uno intorno al 1800… - AgostiniFab : RT @SM_Difesa: #Niger: concluso il corso di combattimento in aree urbane; in meno di un anno i Mobile Training Teams delle #ForzeArmate ita… -