Anche l' Austria viola le regole | lascia fuggire i migranti minori in Italia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Marianna Di Piazza Il flusso che da Vienna arriva nel Belpaese. Il caso di Alì: "Sono scappato. Non mi davano i documenti". E ora è l'ad accoglierlo "Prima di venire in, ero in". Ali si confessa seduto al tavolino di un bar. Beve Cola Cola e non sa che quello che ci sta raccontando è il sintomo evidente del cortocircuito del sistema di Dublino. Non se lo immagina, ma la sua storia suona come un’accusa - indiretta - a Vienna di non fare il proprio dovere nella gestione dei. Ali è un migrante minore accolto in una delle strutture di accoglienza del Nord. Una vicenda particolare, ma non unica. È partito alcuni anni fa dal Pakistan ed ha attraversato tutta la rotta balcanica per raggiungere l’Europa. Ancora minorenne si è incamminato attraverso l’Afghanistan, l’Iran, la Turchia, la Grecia, la Serbia per ...

enpaonlus : Glifosato, dopo l'Austria anche la Germania (patria di Bayer) lo mette al bando. E noi? - Il Fatto Quotidiano - Pholey_vn : RT @mi_prisco: @RP04Marzo2018 @giuslit Esatto. Uno schiaffo a Mattarella. Anche offensivo, visto che l’Austria non ha mai sborsato un euro… - giuantvil : RT @mi_prisco: @RP04Marzo2018 @giuslit Esatto. Uno schiaffo a Mattarella. Anche offensivo, visto che l’Austria non ha mai sborsato un euro… -