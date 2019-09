Alessandro Valori morto | regista ucciso da infarto ' Stava per spiccare il volo'

Morto Alessandro Valori - il regista stroncato da un infarto a 54 anni : “Era a cena con due sceneggiatori di Hollywood” : È Morto a 54 anni il regista Alessandro Valori. Lunedì sera era a cena a Recanati, nelle Marche, con l’imprenditore della Rainbow di Loreto, inventore delle fatine Winx, Iginio Straffi, e due sceneggiatori americani quando è stato colto da un malore improvviso. Subito soccorso da un medico presente nel locale, è stato trasportato poi d’urgenza in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare: è Morto per un infarto ...