Alba Parietti vs Franco Oppini | un racconto squallido | non degno di lui

Vieni da Me - Alba Parietti fa calare il gelo dalla Balivo : "Ma veramente la Rai ti paga per questa roba?" : Alba Parietti, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, è stata protagonista della nuova rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Verso la fine dell’intervista la Parietti è rimasta stizzita dall’intervento del Criticonte (Daniele Radini Tedeschi, nuovo acquisto nel cast fisso del program

Alba Parietti perdona l’ex marito Oppini : “Racconto squallido - mi spiace” : Alba Parietti a Vieni da me risponde alle dichiarazioni dell’ex marito Franco Oppini Alba Parietti è tornata in tv, ospite della seconda puntata della nuova edizione di Vieni da me. Nel salotto di Caterina Balivo, la soubrette piemontese è tornata a parlare della recente querelle con l’ex marito Franco Oppini. L’attore, in un’intervista alla stampa, […] L'articolo Alba Parietti perdona l’ex marito Oppini: ...

Alba Parietti a Vieni da me : “Criticonte - ma la Rai la paga?” : Vieni da me, Alba Parietti contro il Criticonte: “La Rai la paga per dire queste fesserie?” Ospite di Caterina Balivo oggi a Vieni da me è stata l’amatissima Alba Parietti, protagonista della nuova rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Ed è proprio verso la fine dell’intervista che la Parietti è rimasta stizzita dall’intervento del Criticonte (nuovo acquisto nel cast fisso del programma, ...

Alba Parietti offesa - perde le staffe e attacca : “Povero str…o” : Alba Parietti perde la pazienza sui social e replica alle gravi accuse Ad Alba Parietti non sono piaciute affatto alcuni attacchi ricevuti nelle ultime ore sui suoi profili social. Cosa è successo? Un hater l’ha accusata di essere una sostenitrice finta della sinistra italiana. È nota la passione vigorosa per la politica e la schiettezza di Alba Parietti, non ci sorprende più di tanto anche l’immediata replica all’accusa del ...

Alba Parietti offesa da un hater. Lei esplode : Povero str...o : Solita ricevere commenti sprezzanti nei suoi confronti, questa volta Alba Parietti non è riuscita a rimanere in silenzio davanti alla critica feroce di un hater ed è esplosa con rabbia dando dello “stron.. senza allegria” al suo detrattore. Tutto è nato da una succulenta colazione in camera da letto che la Parietti ha voluto postare sul suo profilo Instagram elogiandone le qualità. “La mia colazione con le marmellate biologiche fatte in casa... ...

Alba Parietti sfila sul red carpet - sconcerto a Venezia : ma è senza reggiseno? Occhio al dettaglio : Trascorsa più di una settimana dalla cerimonia di inaugurazione, il Festival di Venezia si appresta a vivere il gran finale, ma prima di far scorrere i titoli di coda, Alba Parietti reclama la scena facendo passerella sul tappeto rosso e raccogliendo l'immancabile scarica di flash a suo favore. Qual

Franco Oppini e le parole su Alba Parietti : “Completamente travisate” : Franco Oppini fa chiarezza sulle parole dette su Alba Parietti Ha fatto parecchio rumore l’ultima intervista di Franco Oppini a Quotidiano.net. L’attore ha raccontato la sua storia d’amore con l’ex moglie Alba Parietti, dalla quale ha avuto il figlio Francesco che oggi ha 37 anni. In particolare Oppini ha raccontato del primo incontro con la […] L'articolo Franco Oppini e le parole su Alba Parietti: ...

Alba Parietti sbotta sui social : “Che lavoro faccio? Esisto!” : Alba Parietti replica alla critica di un hater: il duro sfogo sui social Non le manda certo a dire Alba Parietti quando perde la pazienza. Oltre che sui social, ne abbiamo avuto modo di vedere durante la sua partecipazione come opinionista a L’Isola dei Famosi quando alcuni autori di Alessia Marcuzzi hanno cercato di zittirla durante lo scandalo Riccardo Fogli – Fabrizio Corona. Dopo un breve periodo di vacanza, finito troppo presto, ...

Alba Parietti contro hater : "Che lavoro faccio? Esisto. Mi pagano per questo" : Alba Parietti, nelle scorse ore, ha postato una foto in compagnia dell'amica Marcella Bella, spiegando, che, dopo un periodo di meritate vacanze, presto, tornerà in tv, con nuovi impegni: "E domani sera si ritorna al lavoro......finita l’estate..... prima e prossima tappa Venezia prossimi appuntamenti il 7/8 in Sicilia @rai1official il 10 settembre, La otto, Mediaset... , triennale con il Corriere della sera e a Novembre uscirà il mio libro. ...

Alba Parietti : "Mi riconosco poco nella tv di oggi - la gente è intercambiabile in base allo schieramento politico" : Non le manda certo a dire Alba Parietti, tra i personaggi televisivi più schietti del panorama italiano, che ha dimostrato nel corso degli anni di non avere nemmeno un pelo sulla lingua, a costo di pagarla sulla propria pelle. 58 anni, una vita passata sotto i riflettori senza mai nascondere la sua essenza di donna, prima che di artista. "Avrei potuto essere una ruffiana, ma dico sempre quello che penso. Non sono salita sul carro dei ...