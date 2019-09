AHEAD 2020 | studio dell’universo violento | l’INAF alla guida del progetto europeo da 10

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Con il, per quattro anni, scienziati e tecnici di 38 istituzioni di ricerca e aziende in 16 Paesi europei lavoreranno insieme per esplorare l’universo più energetico con tecnologie di ricerca d’avanguardia. A coordinare questo ambiziososarà l’Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha visto la sua proposta approvata nell’ambito del programma di infrastrutture di ricerca della Comunità Europea con un finanziamento di 10 milioni di euro. Esplosioni stellari, prodotte dfusione di buchi neri e stelle di neutroni, emettono insiemeluce a diverse lunghezze d’onda, perturbazioni nella struttura dello spazio-tempo che si propaganovelocità della luce, le onde gravitazionali. La loro scoperta ha aperto una nuova finestra osservativa, la cosiddetta astronomia multimessaggera, su cui si stanno concentrando astrofisici e fisici in tutto il ...

