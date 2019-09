Agricoltura | Bellanova | «Centinaio si è negato | garantire continuità»

Migranti - ministro Bellanova : 'In Agricoltura c'è fabbisogno - serve regolamentazione' : Teresa Bellanova, negli ultimi giorni, è stata al centro dell'attenzione per la sua nomina a ministro delle Politiche Agricole. C'è chi ha criticato il suo look estroso in occasione del giuramento al Quirinale e chi il fatto che gli sia stato affidato un dicastero senza che neanche abbia conseguito un diploma di scuola superiore. La sua storia è quella di un bracciante agricola che diventa sindacalista e, un passo alla volta, finisce per ...

Governo - critiche social contro la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova : 'Non è adatta' : Il nuovo Esecutivo guidato nuovamente da Giuseppe Conte è partito nelle scorse ore. Lo stesso si è potuto formare dopo l'accordo tra il Pd e i Cinque Stelle, che hanno condiviso il programma di 29 punti che la nuova squadra affronterà nei prossimi mesi. Soddisfazione per l'accordo è stata espressa sia da Luigi Di Maio, leader dei pentestellati, che da Nicola Zingaretti, segretario quest'ultimo proprio del Partito Democratico. Ma non appena è ...