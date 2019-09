“Addio maestro” Artista a tutto tondo | ha cambiato la storia della fotografia

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2019) Addio Robert Frank. È morto a Inverness, in Canada, lunedì scorso. Aveva 94 anni ed era considerato uno dei più grandi fotografi del Novecento. La notizia è stata data oggi dal New York Times e confermata dalla galleria Pace-MacGill Gallery di Manhattan, New York, che lo rappresentava. Frank era noto sopratper The Americans, un libro che raccoglieva le foto scattate da Frank viaggiando in 48 stati americani a metà degli anni Cinquanta, con uno stile nuovo che cambiò il modo di vedere i reportage.Robert Frank era nato a Zurigo, in Svizzera, nel 1924. Era figlio di due ebrei, sua madre era svizzera e suo padre tedesco, e di buona famiglia. Iniziò a occuparsi dida giovane, collaborando con diversi fotografi svizzeri, ma a 23 anni si trasferì negli Stati Uniti, lamentandosi dell’ambiente chiuso e poco stimolanteSvizzera di quegli anni. Negli Stati Uniti, a New ...

