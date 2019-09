Ad agosto il turismo a Hong Kong è calato del 40 per cento rispetto all’agosto del 2018

Turismo - a Ferragosto l’effetto ‘invasioni barbariche’ è Noto : Quattro file di tavolini di plastica, pendant con sedute di plastica. Ridotto a un corridoio il passaggio dei pedoni che vogliono sottrarsi al rito godereccio dello street food: arancinerie, wursterie, paninoteche, pizzerie, pasticcerie, birrerie, panzerottinoteche… insomma una mangiatoia esagerata all’ombra di palazzi del più prezioso del barocco siciliano. Siamo nel cuore pulsante del centro storico di Noto, patrimonio dell’Unesco. Ma in mano ...

Monreale e Agrigento regine del turismo - boom di visitatori ad agosto : In tutta la Sicilia è boom di turisti con l’exploit della Valle dei Templi e Taormina. Il Ferragosto ha fatto registrare in tutto esaurito nelle mete turistiche e culturali dell’Isola: parchi archeologici, musei e monumenti hanno fatto il boom, con una crescita esponenziale delle presenze. In provincia di Palermo ottimi riscontri per l’Orto botanico e la Zisa, accessi record al chiostro del Duomo di Monreale e in Sicilia sud-orientale è andata ...

A Ferragosto spopola la scelta dell'agriturismo : Resiste la tradizione del picnic con circa 7,1 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all'aria aperta con piatti della tradizione portati da casa o grigliate sul posto. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che più di due italiani su tre (68%) non restano in casa a Ferragosto e sono in vacanza, hanno raggiunto parenti o amici oppure deciso di fare una semplice gita una ...

Turismo : ad agosto Valencia svela anima folk fra mare e divertimento : Roma, 14 ago. (Labitalia) - Una destinazione in equilibrio tra tradizione e innovazione e, soprattu[...]

Ferragosto - 450 mila in agriturismo : 16.15 In circa 450mila hanno scelto di trascorrere Ferragosto 2019 in agriturismo all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta. E' quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna Amica, sottolineando che si registra un aumento del 7% rispetto allo scorso anno. L'Italia,sottolinea l'associazione, può contare su un'offerta capillare diffusa in tutta la penisola con oltre 23mila aziende agricole autorizzate, in ...

Ferragosto : 450mila vacanzieri hanno scelto l’agriturismo : Sono circa 450mila i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto 2019 in agriturismo all’insegna della buona tavola e del relax all’aria aperta. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna Amica nel sottolineare che si registra un sostanziale aumento del 7% rispetto allo scorso anno. A far scegliere l’agriturismo rispetto alle altre forme di ristorazione è certamente – sottolinea la Coldiretti – ...

Dove vanno gli italiani a Ferragosto? Oltre 8 milioni di persone hanno scelto l’agriturismo : Salgono a 8,2 milioni le presenze in agriturismo stimate per l’estate 2019 in Italia con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno anche grazie all’interesse crescente dei vacanzieri per il relax a contatto con la natura e per l’enogastronomia locale. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione del grande esodo per Ferragosto con il picco delle presenze in campagna per vacanze, gite, picnic o grigliate all’aria ...