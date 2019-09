Acido Folico | cos’è e a cosa serve? I benefici | gli alimenti che lo contengono e i

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) L’è una vitamina idrosolubile del gruppo B, anche nota come vitamina B9: fa parte di quei nutrienti che non possono essere accumulati dall’organismo, deve essere pertanto assunto regolarmente tramite l’alimentazione. È sicuramente una delle sostanze fondamentali per il nostro corpo, e la sua carenza può comportare numerose patologie. Cerchiamo quindi di capire perché è così importante. La parola deriva dal latino folium, foglia. Fu l’americano Mitchell, negli anni ’40, il primo ad usare il termine “” per indicare sostanze estratte da foglie di spinaci rivelatesi efficaci contro alcuni tipi di anemia. È importante distinguere trae folati. Questi ultimi – spiega il Ministero della Salute – sono composti naturalmente presenti negli, mentre l’è la molecola di sintesi presente ...

EdiPrevis : RT @MaidasoliOnlus: EDEN RIPORTA DIVERSE #FRATTURE HA DIVERSE #LACERAZIONI #PIAGHE E #INFEZIONE DELLE STESSE PRIMO CURARE E RIMARGINARE PI… - pattybonn : @ilgiornale Le donne o gli uomini sono diventati più fertili? Acido folico a go go! - blankaut : @bombaalbosforo Integratore di b12 e acido folico ogni mattina (non scherzo :)) -