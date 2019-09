A Barberino Designer Outlet i piccoli imparano divertendosi

Fonte : vanityfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Se per i più grandi una giornata afa rima con sano shopping, per i piùsi traduce con creatività e divertimento. Ogni weekend, fino al 6 ottobre, infatti, i bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare gratuitamente a Innocenti LAB, attività laboratoriali ludico didattiche progettate e realizzate dalla Bottega dei ragazzi del Museo degli Innocenti di Firenze. Qui, in uno spazio a misura di bambino, ipotranno mettersi in gioco con attività volte a stimolare fantasia e abilità. Ma non solo. Ispirati alla filosofia dell’«imparare facendo», proprio come accadeva nelle antiche botteghe rinascimentali, i laboratori offrono anche un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della città di Firenze, l’Istituto degli Innocenti, che da sempre si caratterizza per l’impegno a favore dei diritti dei bambini e che quest’anno celebra il suo ...