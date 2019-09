“700 euro al mese col reddito di residenza” Di cosa si tratta

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2019) 700alse scegli di vivere Molise. È l’idea del consigliere Antonio Tedeschi, membro della giunta regionale di centrodestra presieduta da Donato Toma, per ripopolare i piccoli paesi della regione che si concretizzerà in un bando pubblico il 16 settembre. In Molise – come si legge sul Corriere della Sera – circa 100 comuni sui 136 presenti, hanno meno di duemila abitanti e molti di essi si spopolano ogni anno che passa, con la morte delle attività e degli esercizi commerciali. Per aiutarlia ripartire ci sarà, dunque, ildi Residenza Attiva: 700a chi sceglierà di prendervi residenza e aprire un’attività commerciale per almeno cinque anni. Trenta giorni per proporre la propria candidatura. “Questa iniziativa – scrive su Facebook Tedeschi – è nata per porre un freno al triste fenomeno dello spopolamento. E seppur consapevoli ...

