11 settembre | 18 anni dopo si diplomano pompieri i figli dei vigili del fuoco morti

Imma Tataranni : la nuova serie Rai in sei puntate parte domenica 22 settembre : Il palinsesto autunnale di Rai 1 si prospetta ricco di novità e fiction pronte a stupire i telespettatori, tra esse nella programmazione della rete ammiraglia Rai spicca la nuova serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. La fiction terrà compagnia al pubblico per ben sei prime serate a partire da domenica 22 settembre, le puntate saranno tratte da tre romanzi della scrittrice Venezia: "Rione Serra ...

Brera - il fuoriclasse della penna stregato dal Genoa : l'8 settembre avrebbe avuto 100 anni : Tra pochi giorni avrebbe compiuto 100 anni, Gianni Brera, celebre giornalista sportivo e gran tifoso del Genoa, riecheggia tra i racconti di chi lo ha vissuto. Qualcuno potrebbe definirlo un personaggio mitologico, proprio come il Grifone, altri semplicemente un fuoriclasse con la penna. Gianni Brera è stato l'esempio lampante di un giornalismo sbottonato, incisivo, originale e perennemente sorprendente. L'incastro perfetto di parole e ...

“Scala incontra New York” - 16 anni dopo l'11 settembre : L’11 settembre di sedici anni fa un attentato terroristico a New York sconvolse e cambio la vita di milioni di persone. Una delle più grandi tragedie del mondo contemporaneo. Oggi come allora, Scala, il paese più antico della Costiera amalfitana, commemora con una tre giorni di eventi quella tragica giornata. La manifestazione, “Scala incontra New York”, giunta alla XVI edizione che si terrà dal 7 al 9 ...

6 settembre 1925 : oggi Andrea Camilleri avrebbe compiuto 94 anni : Lo scrittore siciliano era nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925. Da bambino e poi da ragazzo vide la parabola del fascismo, periodo su cui tornò più volte a riflettere, dalla prospettiva della sua Sicilia. Qui era nato il mélange culturale e linguistico da cui sarebbe nata la figura del Commissario Montalbano.Continua a leggere

settembre 2019 - tra anniversari ed eventi : 1 Settembre Venticinque anni fa, esce nelle sale italiane Il Postino, a circa tre mesi dalla scomparsa di Massimo Troisi, che fa di questa pellicola il testamento spirituale dell’attore di San Giorgio a Cremano. 2 Settembre Settantaquattro anni fa, la fine della seconda guerra mondiale. Dopo la resa della Germania, anche il Giappone mette fine all'ultimo fronte aperto di guerra: in seguito alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il governo ...

Miss Italia 2019 : la finale su Rai 1 il 6 settembre celebra gli 80 anni del concorso : Torna su Rai 1 la finale di Miss Italia 2019 venerdì 6 settembre in occasione della celebrazione per gli 80 anni del concorso di bellezza. DOVE VEDERE LA SERATA IN TV E STREAMING Miss Italia 2019: la finale su Rai 1 il 6 settembre celebra gli 80 anni del concorso Il 6 settembre in diretta dal Palazzetto dello Sport di Jesolo torna in prima serata Miss Italia, condotta ques’anno da Alessandro Greco. Il concorso di bellezza che ha ...

Firenze. Non ci resta che piangere compie 35 anni : proiezione il 17 settembre : Un film che ha lasciato un segno indelebile nella storia della commedia all’italiana, una proiezione divertente in cui la sfrontatezza

Maurizio De Giovanni - dopo Ricciardi nuova saga per Sellerio : “Dodici rose a settembre” : Lo scrittore partenopeo, dopo l'ultimo capitolo della saga dedicata al commissario Ricciardi, arriva in libreria con un nuovo personaggio. La nuova detective è Gelsomina "Mina" Settembre: l'assistente sociale che indaga nei Quartieri Spagnoli di Napoli e che, in un territorio in cui gli assistenti sociali sono visti come il fumo negli occhi e sono sempre troppo pochi, sarà alle prese con una penosa situazione di degrado sociale.Continua a leggere

Maurizio De Giovanni - dopo Ricciardi nuova saga per Sellerio : “Un telegramma da settembre” : Lo scrittore partenopeo, dopo l'ultimo capitolo della saga dedicata al commissario Ricciardi, arriva in libreria con un nuovo personaggio. La nuova detective è Gelsomina "Mina" Settembre: l'assistente sociale che indaga nei Quartieri Spagnoli di Napoli e che affronterà il misterioso Assassino delle Rose.Continua a leggere

Google prepara un’altra lapide : un altro servizio chiuderà l’1 settembre 2020 dopo appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità. L'articolo Google prepara un’altra lapide: un altro servizio chiuderà l’1 settembre ...

Hell's Kitchen USA compie 18 anni e torna su SkyUno dal 2 settembre : Diciotto edizioni per Hell's Kitchen USA che torna su SkyUno da lunedì 2 settembre in prima serata proprio la stagione della 'maturità, che vede ancora Gordon Ramsay giudice unico e 'dio' indiscusso del cooking show. In tutto 16 puntate in onda alle 21.15 andate in onda in USA su Fox da settembre 2018 a febbraio 2019 che vedono per la prima volta scontrarsi Novellini e Veterani. Una novità che modifica la liturgia del 'maschi contro femmine' ...

F1 - Ferrari festeggia i 90 anni : festa a Milano il 4 settembre - parata di vetture storiche in Piazza Duomo : Il prossimo 4 settembre si festeggeranno i 90 anni della Scuderia Ferrari, un anniversario importante per la casa di Maranello che spegnerà le candeline organizzando una festa insieme all’Automobile Club d’Italia che invece celebrerà la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia. L’evento avrà luogo nel centro di Milano a pochi giorni dal tradizionale appuntamento di Monza, in Piazza Duomo sfileranno vetture di ogni ...

90 anni di emozioni con ACI e Ferrari il 4 settembre in piazza Duomo : ACI e Scuderia Ferrari celebrano quest’anno due importanti ricorrenze: nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre, in piazza Duomo a Milano, ACI festeggerà la 90° edizione del GP d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza e, nell’occasione, un invitato speciale, la Scuderia Ferrari, ricorderà i 90 anni dalla propria fondazione. Un appuntamento imperdibile che avrà luogo nel cuore […] L'articolo 90 anni di emozioni con ACI e Ferrari il 4 ...

Peter Fonda morto - il protagonista di Easy Rider aveva 79 anni. A settembre la celebrazione dei 50 anni del film cult : Addio a Peter Fonda. L’attore americano è morto a 79 anni nella sua abitazione a Los Angeles. Il decesso è stato provocato da una crisi respiratoria dovuta al cancro ai polmoni di cui soffriva. Il protagonista di Easy Rider era figlio della star di Hollywood Henry Fonda, fratello minore di Jane Fonda e padre di Bridget Fonda. “Mentre piangiamo la perdita di questo uomo dolce e grazioso, desideriamo anche celebrare il suo spirito indomabile ...