Yemen | l’Occidente è complice di crimini di guerra E tra i produttori di armi ci siamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Complicità indi”: è questa l’accusa contenuta nel rapporto che un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha redatto a oltre quattro anni dall’inizio della campagna militare della coalizione guidata da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti in. I complici sono quei governi che dal marzo 2015 hanno inviatoalla coalizione: Francia, Gran Bretagna e Usa in primo luogo (l’Italia ha deciso di cessare le forniture solo due mesi fa). Il gruppo di esperti delle Nazioni Unite, istituito due anni fa dal Consiglio Onu dei diritti umani, ha compilato un elenco di circa 160 sospetti criminali di: sauditi, emiratini, gruppiiti loro alleati e, dall’altra parte, il gruppo ribelle armato houthi. L’elenco, non pubblico, è stato trasmesso all’ufficio dell’Alta commissaria per i diritti umani. Forse è il segno della volontà di attivare meccanismi ...

