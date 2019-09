Watch Dogs Legion presenterà una rigiocabilità potenzialmente enorme

Watch Dogs : Legion presenterà un hacking più evoluto rispetto al passato : Ubisoft ci parla del "Social Engineering" : Il vero nucleo di Watch Dogs come serie è incentrato sull'idea di hacking e su come questo si traduca nella meccanica di gioco. Questa caratteristica in particolare è stata migliorata in modo sostanziale in Watch Dogs 2 e ora sembra che il prossimo Watch Dogs: Legion espanderà ulteriormente il concetto.In un Q&A (via Reddit), Josh Cook, Art Director di Watch Dogs: Legion ha parlato di come l'hacking verrà portato a nuovi livelli nel prossimo ...

In Watch Dogs Legion evoluto il sistema di hacking - passi in avanti per Ubisoft : Siamo sostanzialmente ancora lontani dall'esordio di Watch Dogs Legion, il nuovo capitolo della serie del colosso transalpino, ma le notizie non mancano di accumularsi, permettendo ai fan di avere un quadro abbastanza completo di quella che è finora la produzione. Ubisoft non vuole lasciare ovviamente nulla al caso, per essere sicura di ottimizzare ogni singolo elemento del titolo e offrire quindi ai propri fan un'esperienza di gioco ...

Watch Dogs Legion - Grid e Darksiders Genesis sono solo alcuni dei giochi in arrivo su Stadia : E' da poco terminata la Stadia Connect, speciale conferenza di Google in cui vengono illustrati tutti i dettagli sulla sua piattaforma basata sul gaming in streaming. Di seguito trovate la lista completa dei giochi annunciati ed i relativi trailer.Watch Dogs Legion - Recluta un esercito e riprenditi la libertà in una Londra post BrexitKine - Unisciti a Euler, Quat e Roo per formare una band in questo puzzle game musicale in 3DLeggi altro...

L'ambientazione di Watch Dogs Legion sarà futuristica ma tratterà anche i temi attuali : Tra le novità presenti in Watch Dogs Legion sicuramente c'è la possibilità di utilizzare una serie di personaggi in totale libertà. Ed è proprio perché è una caratteristica molto interessante che rappresenta un incredibile passo avanti rispetto alle possibilità offerte da un videogioco.Il nuovo dibattito su Watch Dogs Legion riguarda L'ambientazione e come rifletterà il presente nell'ambiente futuristico cyberpunk. Non è la prima volta che un ...

Watch Dogs Legion : emergono nuovi dettagli sul sistema di progressione : Senza dubbio una delle meccaniche del nuovo Watch Dogs Legion che più ha stupito i fan è stata quella del "gioca nei panni di chiunque", effettivamente l'idea sembra molto interessante e pare che avrà un grande impatto sul gameplay.Alcuni fan si sono però domandati se i personaggi reclutati dal giocatore e DedSec avranno percorsi di crescita condivisi o separati, il creative director Clint Hocking ha risposto a questa domanda in una recente ...

Watch Dogs Legion : Nuovi dettagli su Abilità e Progressione : Purtroppo il lancio di Watch Dogs Legion è tutt’altro che vicino, nell’attesa però possiamo e vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli interessanti sulle abilità e sistema di Progressione, divulgati da Ubisoft. Nuovi dettagli per Watch Dogs Legion Clint Hocking di Ubisoft ha dichiarato: Come sapete in Watch Dogs Legion impersonerete diversi personaggi, ognuno di essi vanta un’addestramento unico a ...

Watch Dogs Legion e Ghost Recon : Breakpoint saranno tra i giochi presentati all'evento Ubisoft Experience a settembre : Ubisoft ha annunciato un nuovissimo evento in arrivo chiamato "Ubisoft Experience". L'evento arriverà in tre città: a fare da apripista sarà Sydney che ospiterà l'Ubisoft Experience sabato 14 e domenica 15 settembre presso la University of New South Wales. Le città successive saranno Parigi e Birmingham, tuttavia le date devono ancora essere confermate.Ubisoft Experience includerà panel per sviluppatori, concorsi e incontri, ed i partecipanti ...

Watch Dogs Legion senza protagonista - ma la storia non ne risentirà : Sin dalla sua prima apparizione, Watch Dogs Legion è stato in grado di calamitare su di sé le attenzioni di una larga fetta della community. Dopo due capitoli caratterizzati da molti alti e qualche basso, Ubisoft ha deciso di schiacciare forte sull'acceleratore, e per farlo ha pensato bene di stravolgere sostanzialmente un gameplay che rischiava di divenire in breve tempo la solita minestra riscaldata. La “rivoluzione Assassin's Creed” ha ...

Il creative director di Watch Dogs Legion ci spiega perché si è deciso di rendere giocabili tutti gli NPC : Il punto centrale di Watch Dogs Legion è che il titolo consentirà ai giocatori di reclutare e giocare come ogni singolo NPC, ognuno dei quali ha le proprie vite simulate, orari e storie di origine. Questo ha catturato l'attenzione dei fan e certamente è un'idea ambiziosa. Ma come (e perché) Ubisoft ha deciso di andare in questa direzione in questo nuovo capitolo della serie?Recentemente Gamingbolt ha condotto un'intervista con il direttore ...

Watch Dogs Legion e gli NPC - il creative director spiega perché saranno controllabili : Un progetto indubbiamente ambizioso quello di Watch Dogs Legion, il nuovo capitolo della serie (il terzo, per essere precisi) pronto ad approdare sul mercato videoludico nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Un progetto che è stato ampiamente sciorinato durante l'ultimo E3 2019, con Ubisoft che ha mostrato col petto pieno d'orgoglio le diverse feature che ne andranno a caratterizzare il gameplay. L'elemento predominante di Watch Dogs ...

Watch Dogs Legion non uscirà nello stesso trimestre di Cyberpunk 2077 e Ubisoft tira un sospiro di sollievo : Oltre ad offrire gli aggiornamenti dei dati di vendita per The Division 2 e confermare il PC come piattaforma più redditizia, Ubisoft ha anche avuto il tempo di parlare un po' delle loro prossime uscite nel recente incontro finanziario trimestrale. Un gioco di cui si è parlato è stato Watch Dogs Legion, probabilmente la più grande uscita imminente.Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha affermato che, in seguito al reveal, Watch Dogs Legion "ha ...

Watch Dogs Legion : Prigione o Morte? A voi la scelta : Uno dei giochi più attesi è Watch Dogs Legion, il quale sarà disponibile a partire dal 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Ubisoft torna a parlare del titolo soffermandosi su una meccanica interessante, scopriamo insieme di cosa si tratta. Watch Dogs Legion: Vivere o Morire? Come sapete nel corso del gioco potrete controllare diversi personaggi, compiendo delle scelte che muteranno il corso degli eventi. Una delle scelte ...

Watch Dogs Legion : in che modo inciderà il permadeath sulla storia principale? : Con Watch Dogs Legion, Ubisoft sta per creare qualcosa di ambizioso, grazie alla possibilità di reclutare e giocare con i personaggi presenti al suo interno.Il mese scorso il direttore creativo di Legion, Clint Hocking, aveva spiegato come la sceneggiatura del gioco avrà la bellezza di 20 differenti variazioni. Ogni personaggio quindi avrà diverse battute, voci e recitazioni. Ma come funziona la meccanica del permadeath e come va ad influire ...