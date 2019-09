Volley femminile | Mondiali Under 18 | l’Italia batte il Messico e vince il girone | ora

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) Quarta vittoria consecutiva per l’Italia ai18 di, le azzurrine hanno sconfitto ilper 3-2 (25-15; 21-25; 22-25, 25-20; 15-12) e hanno così conquistato il primo posto nel. La nostra Nazionale vola così agli ottavi di finale dove affronterà il non irresistibile Porto Rico per poi puntare al quarto di finale contro lante di Argentina-Perù: l’obiettivo minimo delle ragazze di coach Marco Mencarelli sembra essere la semifinale. La partita odierna è stata più difficile del previsto, le azzurrine partivano con tutti i favori del pronostico ma hanno dovuto rimontare dal 2-1 per evitare la beffa contro una formazione sulla carta modesta. A Ismailia (Egitto) hanno fatto la differenza soprattutto il muro (13) e il servizio (12 aces), prestazione di lusso per l’opposto Giorgia Frosini (16 punti, 2 muri) ma hanno chiuso in ...

