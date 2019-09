Volkswagen ID3 - Diess | L' elettrico è il futuro dell' auto

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 9 settembre 2019) "Questo non è soltanto un nuovo moo dimobile: questa ID3 è davvero das". Un'espressione presa in prestito dalla pubblicità, ma che in italiano ha un significato. E significa, grossomodo, qualcosa come lmobile per antonomasia. Sceglie parole pesanti, lamministratore delegato del Gruppo, Herbert, per battezzare il momento in cui la prima elettricaa nuova era perde i veli, alla serata che precede il Salone di Francoforte. Il moa Casa tedesca, ennesima provaindustriamobilistica sullardimentoso temaelettrica-per-tutte-le-tasche, del resto, non si sarebbe accontentata di nulla di meno.Ribadito lattacco sotto i 30 mila euro. "Costerà almeno ventimila euro meno di una Tesla Model 3", scandiva questa mattina il New York Times, prendendo a metro di paragone quella che per loro, per gli americani (o molti di essi, ...

