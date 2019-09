Volkswagen ID3 - Debutta la prima elettrica di massa VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 9 settembre 2019) Laha scelto di puntare tutto (o quasi) sull'elettrico. E questo Salone di Francoforte non è che l'inizio, visto e considerato che sono 50 i modelli a zero emissioni previsti da qui al 2025 (80 gli elettrificati). Per sottolineare l'importanza dell'occasione, a Wolfsburg hanno rivisto anche il logo. Cheproprio sulla ID3, ladella nuova stirpe "ecofriendly". Attesa su strada a metà 2020, avrà un prezzo base sotto i 30.000 euro, per arrivare fino a poco meno di 40.000 per le più accessoriate 1St Plus e Max (disponibili al lancio). Spazio in abbondanza. Lunga 4,26, larga 1,81 e alta 1,55 metri, laID3 ha un passo di 2,76 metri, cioè 14 centimetri in più rispetto a quello di una Golf. Ecco perché a bordo quattro persone stanno comode, con tanto spazio per le ginocchia di chi siede dietro. Niente male neppure il bagagliaio: dotato di botola per ...

quattroruote : #Volkswagen #ID3, debutta la prima #elettrica di massa: autonomia fino a 550 km e prezzo di poco superiore a quello… - AMarchettiT : #Volkswagen svela a #IAA19 la versione di serie della elettrica #ID3. Tre i livelli di autonomia 330, 420 e 550 chi… - luciano10960 : RT @quattroruote: #Volkswagen #ID3, debutta la prima #elettrica di massa: autonomia fino a 550 km e prezzo di poco superiore a quello di un… -