Volkswagen Group Night - La ID 3 e le altre | segui la presentazione in live streaming

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 9 settembre 2019) Come da tradizione, il Salone di Francoforte sarà anticipato dalla, levento in cui vengono svelate in anteprima le principali novità dei marchi del gruppo tedesco. In questa edizione 2019 i fari sono tutti puntati sulla ID.3, lelettrica pop che inaugurerà un nuovo corso per la Casa di Wolfsburg dando vita a una nuova famiglia di modelli a batteria costruiti sulla piattaforma MEB. La ID.3 non ballerà da sola, però. Come sempre la serata coinvolgerà anche gli altri brand delluniverso, Bugatti compreso, e vedrà sfilareanteprime firmate Audi, Porsche, Seat e Skoda. Perre levento in diretta vi basta guardare nel riquadro qui sotto: la direttadellainizia alle 19.45.

