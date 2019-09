Vieni da Me | Caterina Balivo riparte con Miss Italia

Caterina Balivo dopo le polemiche : Miss Italia ospite di Vieni da Me : Vieni da Me anticipazioni: Caterina Balivo invita Miss Italia Carolina Stramare Da lunedì 9 settembre torna Vieni da Me, l’appuntamento fisso del pomeriggio di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì alle 13.55. Esattamente come nella scorsa stagione, i protagonisti della trasMissione saranno i tanti ospiti che Caterina Balivo accoglierà calorosamente nel suo salotto: dai personaggi più amati della televisione a quelli del cinema, della musica ...

Vieni da me - dal 9 settembre su Rai1 e in streaming su Raiplay : conduce Caterina Balivo : Tra i tanti programmi che torneranno ad andare in onda nella giornata di lunedì 9 settembre c'è anche la nuova edizione di "Vieni da me", il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Per circa un mese la trasmissione coprirà il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Rai insieme a La Vita in Diretta. Dalla metà di ottobre, poi, i due contenitori saranno separati dalla messa in onda di una nuova stagione de "Il Paradiso delle Signore". ...

Caterina Balivo svela il suo grande sogno prima di Vieni da me : Vieni da me, Caterina Balivo sui figli confessa: “Spero di aver fatto un buon lavoro” La prossima settimana tornerà la seconda edizione di Vieni da me di Caterina Balivo. La conduttrice, come confessato da lei stessa in più occasioni su instagram, è già impegnata con le prove della trasmissione. Ma non è finita qua perchè Caterina Balivo, prima di tornare in Tv, ha voluto rivelare un suo personale sogno. Difatti quest’ultima ha ...

Vieni da me - amarezza per Caterina Balivo : "Il mio agosto è cominciato così" - ma davvero? : Caterina Balivo ha dovuto salutare la bella Capri, dove ha trascorso le sue ferie estive, per tornare a lavoro. Ebbene sì, la conduttrice è già tornata a Roma, negli uffici Rai, per preparare il programma Vieni da Me, in onda da settembre. Comincia così l'agosto della Balivo, che ha voluto condivide