Video Serbia Portogallo | 2-4 | | highlights e gol Lusitani dominanti a Belgrado

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 9 settembre 2019), risultato finale 2-4,:e gol della partita, valida per il girone B del torneo di qualificazione agli Europei 2020.

dchinellato : ???? Nikola Jokic got ejected for arguing with an official. This is by far his worst game in #FIBAWC ???? Jokic espul… - SkySport : ?? #FIBAWC, 3^ giornata - Girone D ?? #ItaliaSerbia 77-92 ?? Gli highlights ? - Volleyball_it : EUROPEI F.: Serbia campione d'Europa al tie break. Italia un bel bronzo. Guidetti colleziona il 4° argento consecut… -