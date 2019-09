VIDEO – San Paolo – Ass Borriello | “Orgoglio tutto partenopeo | anche i turisti vogliono

Leonardo Zappalà - il cantante fa VIDEO con armi e “patti di sangue” : interviene il questore. “Scene che incitano alla cultura mafiosa” : Un “patto di sangue” con un santino che brucia. E poi pistole, prima puntate alla tempia e poi abbassate da ragazzi, probabilmente minorenni. Sono le scene del video clip (dal titolo sgrammaticato) “Guaioni e quartieri” del cantante neomelodico Leonardo Zappalà, in arte Scarface. Segni e simboli che rimandano a un rito di iniziazione mafiosa, la cosiddetta “punciuta”, e in generale alla criminalità ...

Formula 1 – Follia di Vettel a Monza - il tedesco va in testa-coda e poi sperona Stroll : pesantissima penalità [VIDEO] : Brutta manovra del pilota della Ferrari, che perde la macchina e poi calcola male i tempi di rientro in pista, colpendo l’accorrente Stroll Ennesimo, clamoroso errore di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco rovina la sua gara a Monza, perdendo la sua Ferrari e colpendo successivamente Lance Stroll, rovinando la propria gara e quella del canadese. Una manovra davvero tremenda quella del quattro volte campione del mondo, messo subito ...

DIRETTA ALESSANDRIA RENATE/ Streaming VIDEO e tv : ottavo scontro tra le due squadre : DIRETTA ALESSANDRIA RENATE: Streaming video e tv, quote e risultato live del match della terza giornata del campionato di Serie C nel girone A.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 BRUXELLES/ Streaming VIDEO e tv : dominio Hassan nei 5000m : DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 Streaming video e tv, cominciano le prime gare alle finali di BRUXELLES, Memorial Van Damme. C'è anche l'azzurra Vallortigara.

VIDEO Mondiali basket - Gigi Datome : “Che rammarico - era una grande opportunità. Gli errori pesano come macigni” : L’Italia è stata eliminata dai Mondiali 2019 basket, gli azzurri non sono riusciti a compiere l’impresa contro la Spagna: la nostra Nazionale ha tenuto testa alle Furie Rosse fino a tre minuti dalla sirena, poi le energie sono mancate e non c’è stato nulla da fare contro la compagine iberica. I ragazzi del CT Meo Sacchetti salutano la rassegna iridata a testa altissima ma c’è comunque un po’ di amarezza come ...

EMMA MARRONE - IO SONO BELLA/ VIDEO nuovo singolo : la dedica di Alessandra Amoroso : EMMA MARRONE presenta oggi, venerdì 6 settembre, il suo nuovo singolo, 'Io SONO BELLA', scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Alessandra Mastronardi «L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione - bisognava chiudere» L’Intervista (VIDEO) : Alessandra Mastronardi su l'Allieva 3 «sarà l'ultima stagione» Alessandra Mastronardi, nominata questa mattina Goodwill Ambassador Unicef Italia nel corso di Venezia 76, è tornata a parlare de l’Allieva. Dopo la ...

Alessandra Mastronardi eletta Goodwill Ambassador Unicef Italia a Venezia 76 «Sarò in Libano a fine settembre» Premiazione e Intervista (VIDEO) : Alessandra Mastronardi nominata Goodwill Ambassador Unicef Italia a Venezia 76 Intervista e servizio a cura di Alberto Fuschi Questa ...

Trine 4 : The Nightmare Prince si mostra in un interessante VIDEO dietro le quinte : Modus Games ha oggi pubblicato un nuovo video "dietro le quinte" per Trine 4: The Nightmare Prince, il ritorno di una delle più amate serie d'avventura co-op. Il terzo video della serie Indie Access di Modus mostra la paurosa schiera di nemici e i difficili rompicapo che affronteremo al lancio, confermato per l'8 ottobre 2019.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Modus Games seguito dal trailer di presentazione del gioco:Leggi altro...

Romolo + Giuly 2 : Francesco Totti diventa santo nello spot web della serie tv – VIDEO : Francesco Totti Per molti tifosi della Roma Francesco Totti – pur avendo appeso le scarpette al chiodo – è considerato una sorta di santo. Forse è per questo motivo che gli autori di Romolo + Giuly, in occasione del lancio della seconda stagione della serie tv (dal 16 settembre ogni lunedì alle 21:15 su Fox, canale 112 di Sky), hanno scelto il celebre calciatore come protagonista dello spot web, nei panni di santo Pupone da Porta ...

Roger Waters canta 'Wish You Were Here' per Julian Assange (VIDEO) : Roger Waters era a Londra lunedì e ha partecipato da protagonista alla manifestazione in sostegno di Julian Assange che si è svolta davanti al Ministero dell'Interno inglese. Il frontman dei Pink Floyd ha dedicato ad Assange uno dei brani più famosi della band, 'Wish You Were Here', in riferimento esplicito alla detenzione del fondatore di Wikileaks. Roger Waters antimilitarista alla manifestazione per Wikileaks Roger Waters non ha solo cantato ...

Filming Italy Best Movie Award 2019 i premiati a Venezia 76 (VIDEO) Marco Bellocchio - Alessandro Gassmann - Elena Sofia Ricci - Michelle Hunziker Salvatore Esposito… : Servizio a cura di Alberto Fuschi Dalla spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Nel filmato esclusivo alcuni dei premiati del Filming Italy Best Movie Award 2019 premio collaterale di Venezia ...

Per girare il VIDEO del rapper sparano colpi di pistola e corrono in moto indossando un passamontagna : Stavano girando un filmato per un rapper quando hanno iniziato a sparare due colpi d’arma da fuoco con una pistola a salve. Secondo quanto riportato da Milano Today, a sparare sarebbe stato uno dei passeggeri di una moto che viaggiava impennando su una ruota. L’uomo indossava un passamontagna bianco. Presenti al momento del fatto una ventina di ragazzi. E’ successo in via Pasta e Grisi, a Milano, dove gli agenti del commissariato di ...