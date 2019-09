Viareggio | squadra esclusa da tutte le competizioni

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Confermata l’esclusione dall’Eccellenza, essendo stato respinto il ricorso, per il2014, società al momento, nell’anno del suo centenario, fuori da tutto non avendo effettuato nemmeno l’iscrizione al campionato di Terza categoria. Nel pomeriggio di oggi è infatti arrivato all’avvocato Stefano Pellacani, che rappresentava la società, il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni che ha respinto il ricorso del2014 dopo l’esclusione dal campionato di Eccellenza per non essersi iscritto per via telematica. La società bianconera, con la proprietà romana rappresentata da Sergio Lazzarini, il presidente Pier Vincenzo Squadrilli e il dg Tommaso Volpi, sta valutando adesso se ricorrere al Tar del Lazio. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App ...

