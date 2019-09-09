virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - fracaruc : RT @petra_romano: Fiducia, Fdi e Lega in piazza. Salvini: «Se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel palazzo». Coas viabilità a Roma https://t… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 18:45: VIABILITÀ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative - Affaritaliani.it
Sicilia: in arrivo 4 milioni per capitalizzazione società cooperative Affaritaliani.it
Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Oltre 4 milioni di euro per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società di capitali che deliberano un aumento del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO RIPERCUSSIONE ANCHE NEL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE APPIA E PONTINA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E TIBURTINA RIMANIAMO SULLA TIBURTINA DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA SPENTO IL MEZZO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER MEZZO PESANTE IN FIAMME TRA VIA LAURENTINA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI LATINA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA VALLELATA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE Roma SULLA LAURENTINA STRADA CHIUSA PER INCENDIO TRA VIA LAURENTINA E VIA BRUNETTI SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA E ...
Fiducia - Fdi e Lega in piazza. Salvini : «Se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel palazzo». Coas Viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...
Fiducia - Fdi e Lega in piazza. Salvini : «Saluto ai poltronari». Coas Viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, ATTUALMETNE IL TRAFFICO E REGOLARA SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO AL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ...
Fiducia - Fdi in piazza : «Ladri di sovranità». Spuntano anche saluti romani. Caos Viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA BRACIANESE ALL’ALTEZZA DI MANZIANA, ATUALMETNE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA ...
Fiducia - Fdi in piazza : «Ladri di sovranità». Spuntano saluti romani. Caos Viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 Roma-TERAMO E TRA CASILINA E APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA E PROSEGUENDO TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, MENTRE IN CARREGGAITA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE TRA VIA DELLA PIASA E LA VIA DEL MARE E TRA PRENSETINA E TIBURTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma-FIUMICNO ALLA LAURENTINA, E PROSEGUENDO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA BOCCEA E AURELIA, TRA LA Roma-FIUMICNIO E LAURENTIN E TRA APPIA E TIBURTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO ...