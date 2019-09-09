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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 08 | 15 Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 08:15 (Di lunedì 9 settembre 2019) Viabilità 9 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA BOCCEA E AURELIA, TRA LA Roma-FIUMICNIO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTAO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SULL TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE DI Roma SEMPRE IN DIREIZONE DELLA CAPITALE TROVIA CODE SULL’APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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